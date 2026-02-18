「木が家の中を突き抜けた」ニュージーランドで豪雨…橋が崩落しトラック落下　イギリスの歴史ある街が冠水…フランスは90万世帯停電も

ニュージーランド北部で豪雨による洪水が発生し、3万軒以上の住宅が停電に見舞われた。

各地で深刻な被害が出ていて、橋の崩落にトラックが巻き込まれる事故も発生している。

ヨーロッパでも雨の被害が続いていて、イギリス南西部では河川の氾濫で中世の街が冠水したほか、フランスでも嵐の影響で洪水が発生している。

倒木が屋根を貫通…各地で緊迫の豪雨被害

海岸に次々と打ち寄せる激しい高波。

ニュージーランド北部で16日、豪雨による洪水が各地で発生。

3万軒以上の住宅が停電に見舞われた。

現地の住民：

正直言って、あんなに激しい風は見たことがない。木が倒れたり農機具小屋が壊れたりして、本当にひどいありさまでした。

倒れてきた木が直撃した住宅では、倒木が屋根を突き破り、被害は室内にも及んでいた。この家の住人は、当時の緊迫した状況をこう振り返る。

住人：

廊下から、ほこりのようなものが舞い上がっているように見えた。でもまだ暗くてドアは閉まっていたから、「よかった、家に被害はない」と思った。でもドアを開けたら、木が家の中を突き抜けていた。

ニュージーランドでは13日にも豪雨に見舞われ、橋の一部が崩落。

映像には、崩落に巻き込まれ落下したトラックが映っていた。

ニュージーランド気象当局によると、17日は南部で大雨が降り、一部地域で警報と注意報が発令されているという。

フランスでも嵐の猛威により大規模停電

雨の被害は、ヨーロッパでも相次いでいる。

イギリス南西部のグロスターシャー州では、長引く雨により川が氾濫。

中世の面影が残る「テュークスベリー」の街は、川沿いを中心に冠水した。

また、フランスでも先週猛威を振るった嵐の影響により、各地で洪水被害が続いている。

AP通信によると、今回の嵐によりこれまでに2人が死亡。

停電の被害は最大90万世帯に及んだという。

（「イット！」2月17日放送より）