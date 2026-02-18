「触っても大丈夫？」いまだに偏見が残る“猫エイズ”…陽性の猫だけが在籍し“ずっとの家族”との出会いをつなぐ保護猫カフェ

埼玉・越谷市にある「保護猫カフェさくら2号店」。この保護猫カフェには大きな特徴がある。それはエイズキャリアの猫（猫免疫不全ウイルス感染症・通称猫エイズ）だけが在籍していること。

カフェを開いた経緯とエイズキャリアの猫が置かれている現状について、カフェを運営する「いながき動物病院」院長の稲垣将治さんとボランティアスタッフの星野美穂さんに聞いた。

オープンのきっかけはコロナ禍

2021年の4月オープンした「保護猫カフェさくら2号店」。迎えてくれるのは個性豊かな13匹の猫エイズキャリアの猫たち（2026年2月現在）だ。

ここでは、いながき動物病院で不妊手術を受けたボランティアの保護猫をカフェで預かり“ずっとの家族”につなぐ支援をしている。オープンのきっかけは、新型コロナウイルスの流行が大きく関わっているという。

2019年の5月にオープンした「保護猫カフェさくら1号店」。子猫に比べ譲渡先の見つかりにくい成猫（大人猫）の魅力を伝えるべくオープンし、当初は一度に20人までのお客さんを入れていた。

しかしコロナ禍になり、3密対策として1時間に6人までの来店制限を設けることに。土日には入店2時間待ちになることもあり、カフェを離れてしまうお客さんが続出する。

「お客さんが入店できていれば、譲渡につながっていたかもしれない…」と考えた稲垣院長は保護猫カフェを増やす決断をした。それが1号店から徒歩2分のところに完成した2号店だ。

「エイズキャリアの猫も譲渡につなげたいという思いがあったので、2号店のテーマに決めました」

発症しなければ普通の猫と変わらない

エイズキャリアの猫について、まだまだ偏見は根強くあると稲垣院長。

「人のエイズを連想して怖がる人や、この子触っても大丈夫なの？と聞かれたこともあります」

実際、保護した猫が猫エイズ陽性だと分かると、「うちでは飼えない」と外に戻されてしまう猫も多いという。そこで改めて猫免疫不全ウイルス感染症について聞くと…。

「若い時にエイズに感染しても10歳以降から発症しやすいとされています。しかし陽性だからといって必ずしも発症するとは限りません」

感染経路としては、かみ合いのけんかなどで猫同士が感染するもので、人に移ることはない。人が触っても問題なく、発症しなければ普通の猫と何も変わらないという。

“その子らしさ”をアピール

エイズキャリアの猫への理解はまだまだ進んでいない。スタッフの星野さんによると、子猫であればキャリア持ちでも譲渡会で決まることがあるが、成猫が譲渡されることはまれとのことだ。

こうした現状の中、「保護猫カフェさくら2号店」では、これまで約50匹のエイズキャリアの猫を譲渡へとつなげてきた。多くの縁をつなぐことができた理由の一つに、譲渡会と保護猫カフェの環境の違いがあるという。

「猫は環境が変わるとおびえて動かなくなったり、シャーシャー猫になってしまったり、いつもの様子を見せることができません」（星野さん）

保護猫カフェでは、猫が暮らしている場所にお客自らが足を運ぶ形になり、普段の“その子らしさ”を伝えることができるのだそう。

カフェではエイズキャリアの猫への理解を広めるため、様々な取り組みが行われている。

店のSNSではカフェに在籍する猫の魅力とあわせて、猫エイズに関する正しい知識を発信。スタッフとカフェの猫とのコミュニケーションを届けるライブ配信も行われている。

エイズキャリアの猫のありのままの姿を見てもらい、普通の猫と変わらないことをアピールする狙いだ。

さらに2号店では1カ月ごとに1匹をとにかく“推しまくる”「推しにゃんプロジェクト」を実施。

期間中はSNSでの猛プッシュに加え、その子にちなんだグッズなども販売している。

また、対象の猫を撮影し自身のSNSにアップをすると、情報発信のお礼として猫のおやつやポストカードをプレゼントするといった取り組みも。

「とにかくまず知っていただくことが大事なので、SNSを重視して今は活動しています」

「たくさんの幸せをもらった」

エイズキャリアの猫を譲渡につなげるため、元々、赤字覚悟で開いたという2号店。オープン当時は1号店と比べると来店数に大きな開きがあった。しかし、現在では2号店の雰囲気が好きで訪れるお客さんも増えてきた。

星野さんはそんなお客さんとの関わりの中で、印象に残っているエピソードがあるという。

「1号店がいっぱいで2号店に来たお客さまだったのですが、ある猫に一目ぼれしたご夫婦がその子を引き取ってくださいました」

最初はエイズキャリアの猫ということで不安を感じていたというが、その後は「愛らしい姿をいっぱい見せてくれて、今は楽しく暮らしています」といったうれしい報告もあった。

しかし1年半ほど前、その猫が虹の橋を渡ったという知らせが届いた。

夫婦が引き取ってから3年ほどがたったころの出来事だったが、「この子を幸せにしたいと里親になりましたが、たくさんの幸せをもらったのはこちらのほうでした。短いように思いますが、とても濃く満ち足りた3年間でした」と話していたという。

保護猫カフェをなくすことが目標

すべての子に一生の家族を見つけてあげたい…。そんな思いの下、「保護猫カフェさくら」では今後も様々な企画を考案中だ。

「猫エイズキャリアの猫が置かれている現状や、正しい飼い方を知ってもらうためのセミナーや、保護猫に興味を持ってもらえるようなワークショップなどを企画中です」

「保護猫を迎えることが当たり前な世の中になってほしい」と話す稲垣院長は、最後に今後についても語ってくれた。

「多くの人に理解が広がり、うちみたいな保護猫カフェが必要なくなることを最終目標にして、これからも尽力していきたいと思っています」

（画像提供：保護猫カフェさくら）