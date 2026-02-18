¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËËá¤ Àé±ß°Ê¾åÂÓ¤ÎÇä¾åÇÜÁý¤Ø ÍÆ´ïÂ¿ÍÍ²½¤â²ÃÂ®
¡¡¥ï¥¤¥ó¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥Þ¥¤¥º¡×¤Ë¤è¤ë»Ô¾ìÌ¥ÎÏ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹â²Á³ÊÂÓ¥ï¥¤¥ó¤ÎÇä¾å¤ò35Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë25Ç¯Èæ2ÇÜ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÂçÄÍÀµ¸÷¼ÒÄ¹¡á¼Ì¿¿é¡á¤¬2·î17Æü¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬È¯É½²ñ¤Ç²ñ¸«¡£½¢Ç¤¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤àÊý¤Î¤ß¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µÁØ¡Ù¡Ø¤³¤À¤ï¤êÁØ¡Ù¡Ø·ò¹¯»Ö¸þÁØ¡Ù¡Ø¤ä¤ê¤¯¤êÁØ¡Ù¤È4¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¥Á¥êNo.1¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥³¥ó¥Á¥ã¡¦¥¤¡¦¥È¥í¼Ò¡Ö¥«¥Ã¥·¥§¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï3Ç¯¤Ç6³äÁý¤ÈÌö¿Ê¤·¡¢¤³¤À¤ï¤êÁØ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤Î3³äÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥Ü¥È¥ë1000±ß°Ê¾å¤ÎÃæ¹â²Á³Ê¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï4³äÄ¶¤Ë³ÈÂç¡£¤³¤ì¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ç¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥â¥ó¥À¥ô¥£¡×¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÆ± ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡×¤òÈ¯Çä¡£¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ü¥È¥ë´Ì¤ä»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯¡×¤ò¶¯²½¡£
¡¡¡Ö¥ï¥¤¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤è¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËºòÇ¯8·î¤Ë500㎖»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡×¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾®·¿¤Î250㎖¥µ¥¤¥º¤òÈ¯Çä¡£¸ÜµÒ¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥È¥ë´Ì¤Î¡Ö¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥µ¥Ë¡¼¥µ¥¤¥É ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡× ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤ò¿·È¯Çä¡£½÷À¤Î°ì¿Í°û¤ß¤Ë¤â¼ê¤´¤í¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÈóÆü¾ï´¶¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö°û¤Þ¤ìÊý¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¥È¥ë´Ì¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤Ï21Ç¯Èæ¤ÇÌó1.5ÇÜ¡£¼ãÇ¯ÁØ¤äË»¤·¤¤½÷À¤¬¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ê¤é°û¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹ ¿ÀÆ£°¡Ìð»á¡áÆ±è¡Ë¡£
¡¡¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¤ò35Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1.7ÇÜ¤È¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì³ÈÂç¤Ø¡¡¹ñºÝÇ§¾Ú¼èÆÀ¤â
¡¡¤Þ¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ø¡¢¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡×¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ò35Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë5ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñÆâÀ½Â¤¥ï¥¤¥ó¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤âÇ¯Æâ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ïº£Ç¯¤«¤é¡Ö¼«Á³¤Î¤á¤°¤ß¤ò¡¢¹¬¤»¤Ë¤«¤¨¤Æ¤æ¤¯¡£¡×¤È¤Î¿·´ë¶È¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤òÀßÄê¡£
¡¡¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ£°ìÇÀ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡×¡ÊÂçÄÍ¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ö¶È·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ëÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÇ§¾Ú¡ÖB Corp¡×¤ò¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¤³¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÍ¢Á÷¼êÃÊ¡¦ÍÆ´ïÊñÁõ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¡£²¹ÃÈ²½¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¡¢30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë19Ç¯Èæ30¡óºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î»Ù»ý³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Éð´ï¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£