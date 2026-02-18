侍ジャパン連覇への鍵になるか　米メディアがWBCで警戒する“NPBの2投手”「大会後は世界的な注目を集める」

伊藤（写真）と宮城の評価が高いようだ(C)産経新聞社

来月に開催を控えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、日本代表「侍ジャパン」が優勝候補の筆頭に位置付けられている。連覇を目指すチームの注目度は大会が近づくにつれ高まる一方であり、メンバーの一人ひとりにも海外メディアからの視線が注がれている。

米国野球専門サイト『WORLD BASEBALL NETWORK』でも現地時間2月17日、日本チームの主力選手を取り上げる特集記事を配信。投打の注目プレーヤーを紹介した。

その中では、大谷翔平、鈴木誠也、山本由伸、村上宗隆らメジャーリーガーに加え、2人のNPB球団所属選手の名前が並んだ。ともに、前回大会にも出場した、宮城大弥、伊藤大海の両投手だ。

宮城について同メディアは、「オリックスの24歳は、2025年に自己最多の150回1/3を投げ、防御率2.39、165奪三振を記録。FIP1.74も自己ベストだった」と昨季のスタッツを振り返り、「速球は平均90〜92マイルながら、50マイル台中盤のカーブ、80マイル前半〜中盤のフォークと組み合わせることで大きな球速差を生み出す」と特徴を説明。さらには、「精密な制球力と相まって、初対戦の打者にとっては厄介な存在だ。侍ジャパンではロングリリーフ起用が見込まれる」と評している。