カブスがイアン・ハップ（31）、鈴木誠也（31）両外野手に対して、今キャンプ中に契約延長をオファーする可能性について17日（日本時間18日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。

2選手は地元紙「シカゴ・サンタイムズ」のマディ・リー記者に対し、現時点で球団から延長に関する打診は受けていないと明かした。しかし、将来も交渉が行われないと決まったわけではない。カブスの野手陣は、近い将来に大きな節目を迎える。2026年シーズン終了後には、ハップ、鈴木、二塁手のニコ・ホーナーが同時にフリーエージェントとなる予定だ。

一方、来季の年俸総額は約7625万ドルと見積もられており、2026年に費やしている総年俸約2億3100万ドルからは大幅に縮小する。この差は、将来的な大型契約や延長交渉に柔軟性を残していることを意味する。

戦力面では外野が不透明だ。中堅は2030年まで保有権のあるピート・クローアームストロングが軸になるが、両翼は空白が生じる可能性が高い。内部昇格という選択肢もあるものの、ケビン・アルカンタラは三振率の高さが懸念材料で、ジャスティン・ディーンも控え要員の域を出ていない。

状況を踏まえると、鈴木やハップとの延長契約を検討する合理性は十分にある。特に鈴木は、打撃面で安定した生産力を誇る。カブスでの4年間通算で打率.269、出塁率.346、長打率.472、wRC＋127と、リーグ平均を大きく上回る成績を残してきた。守備面の評価は高くないものの、タッカーの退団により、今後は外野守備の機会も増える可能性がある。

来季のFA市場には突出したスター外野手が少なく、鈴木はハップらと並ぶ有力候補になる見通しだ。カブスがクオリファイング・オファーを提示した上で再契約を狙う道もあるが、年齢や安定性を考えれば、今のうちに延長契約を結ぶ判断も現実味を帯びる。今後数週間、カブスが鈴木誠也にどう動くのかが注目される。