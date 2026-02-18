ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。

１７日のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）は、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で１位、２０２２年北京大会銅メダルの坂本花織（シスメックス）が７７・２３点で２位、千葉百音（もね）（木下グループ）が７４・００点で４位となり、いずれも１９日のフリーに進んだ。３位は昨年の世界選手権女王のアリサ・リュウ（米）。

「経験が生きた部分ある」

千葉は、初の五輪で、なおかつ最終滑走。「観客の皆さんと一緒に楽しめたのが、幸せだった」。優勝を狙える首位と４・７１ポイント差の４位でＳＰを乗り切り、充実の表情を見せた。

昨年１２月のグランプリ（ＧＰ）ファイナル、今年１月の四大陸選手権もＳＰで最終滑走を経験。この日は直前の練習で緊張に襲われたが、こらえた。「悔しい（ＳＰや）、緊張の波に飲まれてしまったＳＰも少なくなかった。今回の演技がいい方向に行くきっかけとして、経験が生きた部分はある」。我を取り戻して本番に臨み、アップテンポの楽曲「ラストダンス」に合わせ、軽快にステップを刻んだ。次第に大きくなる手拍子を心地よさそうに浴び、笑顔で初日を締めくくった。

仙台市出身で、同郷の先輩の羽生結弦さんにあこがれ、技を磨いてきた２０歳。「フリーも自分らしい滑りをお客さんに伝えたい」。強気に勝負のリンクへと向かう。（平地一紀）