元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。家族ショットを披露した。

「明日で5歳になるふたごさんたち。ここまでの子育てを支えてくれたみなさんをお招きして、先日お祝いをしました」と書き出すと、飾り付けされた室内での自身と双子の愛娘、愛犬を抱く夫との4ショットをアップ。

「毎年書いている気がするけれどもう5歳だなんて信じられない…」とつづり、「スクスク元気に育ってくれて それはもうこの上ない幸せではあるけれど…成長が早すぎて寂しすぎて… なんだか最近若干赤ちゃん返りしていてひたすら抱っこ抱っこな毎日だけれど こんなふうに抱っこさせてもらえるのもママを求めてくれるのもあとどれくらいなのだろうか…とか 考え出すともう涙が…」と続けた。

「毎晩寝る前に伝えているけれど それでは足りないくらい

本当に生まれてきてくれてありがとうしかないです」とし、「寂しさが大きいけれど これからまたどんなふうに成長していくのか そちらを楽しみにもしていきたいです 何歳になっても可愛いよってみなさんお話してくれますし」と記した。

「本当にたくさんの方に支えてもらってここまで来られました。感謝しかないです。いつか絶対に恩返ししたい！フォロワーのみなさまもいつもふたごたちの成長を見守ってくださりありがとうございます 今後ともよろしくお願いいたします」とも伝えた。

「ふたりが生まれたばかりの頃、道ですれ違った双子ママさんが『5歳になったら楽になるから！』って何度も励ましてくださったことを思い出します。本当ですね。今は2人で遊んでいてくれるし むしろ双子の方が楽なのではと思える日々を送ることができております。あの時励ましパワーをくださったママさん

ありがとうございました」と振り返った。

大山さんは2015年9月、一般男性と結婚したことを自身のブログで発表。21年2月に双子の女児を出産したことを自身のSNSで明かしていた。