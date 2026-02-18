日本・中国を相次いで下した韓国“チーム5G”に赤信号…女子カーリング、スイスに敗れ崖っぷち【ミラノ五輪】

日本、中国相手に2連勝を飾っていた女子カーリング韓国代表「チーム5G」。

予選リーグ突破もいけると思われていたが、一転して楽観できない状況になってしまった。

【写真】ミラノ五輪、“メガネ先輩”は？

女子カーリング韓国代表は2月17日（日本時間）、2026ミラノ・コルティナ冬季五輪の予選リーグでスイスと対戦し、5-7で敗れた。

後攻で始まった第1エンド、韓国は1点を挙げて好スタートを切ったが、第2エンドで3点を許し、追う展開となった。後攻だった第3エンドも主導権を握れなかったが、1点を返して2-3とした。

（写真提供＝OSEN）スキップのキム・ウンジ

1点ビハインドで迎えた第4エンドは、相手のミスも重なって流れを引き寄せた。サードのキム・ミンジのショットで相手ストーンをハウスからすべて排除し、スチールに成功。スコアを3-3のタイに戻した。

先攻で迎えた第5エンドもキム・ミンジの投球が光った。「ドーパミンジ」という愛称にふさわしい場面もあり、スイスに圧力をかけたが、得点にはつながらず3-3を維持した。

拮抗したまま後半に入り、第6エンドで1点を失うと、先攻の第7エンドではスチールを許し、点差は2に広がった。苦しい状況でもあきらめず、第8エンドで1点を返して粘り強く食らいついた。

勝負が分かれたのは第9エンドだった。鋭いショットで得点を狙ったが、スイスのラストストーンによって2点を失い、4-7となった。第10エンドで1点を追加するにとどまり、最終的に5-7で敗れた。

この7戦目の黒星で通算成績は4勝3敗に。残り2試合は強豪のスウェーデンとカナダが控えているため、韓国のベスト4進出に暗雲が立ち込め始めた。