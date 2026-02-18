【LEGO Icons Ford Model T】 3月1日発売予定 価格：19,980円

レゴは組み立て玩具「LEGO Icons Ford Model T」を3月1日に発売する。価格は19,980円。

「LEGO Icons Ford Model T」は「T型フォード」と呼ばれる世界初のベルトコンベアー(流れ作業)式大量生産車。それまでは自動車は一台一台生産されていたが、ヘンリー・フォードが流れ作業の方式を確立、自動車の普及を一気に進めた。日本でも1910年代に導入され、タクシーなどで活躍した。

本商品はそんな一時代を築いた世界の名車を自分のものにできる。折り畳み式の幌から上下2分割された折り畳み式ウィンドシールド、前後席で共用したセンタードアに至るまで、1910年代 T型フォードの特徴をリアルに捉えたレプリカモデルとなっている。開閉できる後部トランクやハンドルが動く運転席にも注目だ。

座席を持ち上げるとガソリンタンクを確認でき、ボンネットを両側から持ち上げるとエンジンが現れ、クランクを回すとファンが回転する。黒光りするボディ、ゴールドのアクセント、スポークホイールに白いゴムタイヤを装着したエレガントな姿は、どこに飾っても人目を引くだろう。 古き良き時代のアメリカを感じさせる商品だ。