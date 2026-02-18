New Era®×World Baseball Classic™公式59FIFTY®限定キャップ登場

2026年3月5日(木)に開幕する「2026 World Baseball Classic™」に向けて、日本代表「侍ジャパン」と「New Era®」、そして「atmos」によるスペシャルコラボキャップが登場。世界を舞台に戦う特別な瞬間を、ストリート感あふれるデザインに落とし込んだ注目モデルです。スポーツとカルチャーが交差する、今しか手に入らない一品をチェックして♡

侍ジャパン×atmos特別仕様

ベースとなるのは、New Era®を代表するシルエット〈59FIFTY®〉。フロントには侍ジャパンの「J」ロゴを配し、つば部分には「atmos」ロゴをゴールド刺繍でオン。

特別な一体感と高級感を演出しています。

さらにサイドには、侍ジャパンが世界の頂点に立った優勝年をフラッグモチーフで刺繍。内側には日の丸タグをあしらい、見えない部分にまで日本代表へのリスペクトを込めたデザインです。

商品詳細＆販売情報

NEW ERA 5950 ATMOS WBC J LOGO SIDE FLAG NVY

価格:7,150円（税込）

本モデルは、2026年2月18日(水)よりatmosオンラインショップにて抽選開始、2月25日(水)よりatmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインショップにて発売いたします。

また、atmos新宿店では本モデルをフォーカスした装飾も実施。

今大会を応援するためのアイテムであると同時に、野球、ストリート、カルチャーが交差する「atmos」らしさを体現した一品に仕上がっています。

カラー:NAVY(サイズ7,7(1/8),7(1/4),7(3/8),7(1/2),7(5/8),7(3/4),7(7/8),8)

抽選期間:2026年2月18日(水)9時00分-2月24日(火)8時59分

発売日:2026年2月25日(水)

展開店舗:atmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインショップ

特別な舞台を日常に

「World Baseball Classic™」という世界的舞台の熱狂と、その歴史を日常のスタイルへ。コレクタブルでありながらタイムレスに楽しめるスペシャルエディションは、観戦コーデの主役にもぴったり。

スポーツミックスを楽しみたい女性にもおすすめです。大会への高揚感を、ファッションから取り入れてみてはいかがでしょうか♪