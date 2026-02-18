「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が圧巻の五輪デビューを飾った。ほぼ完璧な演技で自己ベスト、今季世界２位の７８・７１点で衝撃の首位発進を決めた。日本を、世界を驚かせた。

６分間練習でも笑顔をみえるなど楽しんでいる姿をみせていた中井。ＳＰ「道」にのって、冒頭のトリプルアクセルを完璧に成功させ、笑顔をはじけさせると、続く３回転ルッツ−３回転トーループ、最後の３回転ループも軽やかに決めた。演技を終えると両腕を突き上げてガッツポーズ。満面の笑みで♥マークを作り、ダブルピースを繰り出した。演技後は「正直ビックリしてますし、この舞台でこの演技ができたことがすごくうれしく思います」と目をキラキラ輝かせながら語った。

今季限りで現役引退を表明しており、自身も好演技で２位発進となった坂本花織は、初五輪１７歳の堂々たる演技に「日本の世代交代は安泰ですね」と感嘆。海外メディアも驚きをもって報じ、英「ガーディアン」は「日本の１０代、アミ・ナカイがアメリカのブレードエンジェルスを圧倒」との見出しで報じ「中井亜美が驚き乃首位に立った。彼女の得点は続く１１人のスケーターが演技を終えるまで信じられないほどの勢いを保った」とつづった。米ＮＢＣも「五輪デビュー戦ながら驚くほど落ち着いた演技を披露した」と称賛した。