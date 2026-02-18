１８日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、阪神でも活躍したレジェンド投手がまさかの料理コーナー２度目の登場を果たした。

「２度目の登場。華大さんの旧友・シモさんです」と紹介されたのは、福岡ダイエー、阪神などで活躍した下柳剛氏。かわいらしいエプロン姿で登場だ。

シモさんは「この間、大ちゃんがいなかったから心配したよ」といって、大吉と握手。昨年１２月に初登場したが、そのときは大吉がケガのために欠席していたことから、久々の再会を喜んだ。

大吉は「旧友なんて申し訳ない。福岡時代からずっとかわいがってもらっていて」と関係性を説明。シモさんは「（大吉に）スッポン食べさせたら、次の日鼻血が止まらんかった」と豪快エピを紹介だ。

大吉も「ホテルに帰って起きたら、枕とシーツが真っ赤に染まってて。死んだと思った。ホテルには汚しちゃいましたと謝って」と当時を生々しく振り返った。

そして「こういう形でお会いするとは。下柳さんがエプロン…」と言うと、シモさんは「これ専用に作ったのよ。前回、ちっちゃかったから」と苦笑い。その後、いわしの缶詰を使ったいわしバーガーを披露していた。

ネットも２度目のシモさん登場に「シモさん！待ってました！」「シモさん エプロン姿かわいい」「みんな！シモさんだよー！！」など話題となっていた。