Snow Man向井康二が着用するPUMA GOLFの春夏製品がオシャレ！“フライパンでスイングチェック”のお茶目なムービーも公開
Snow Manの向井康二さんを起用した「PUMA GOLF」のSS26シーズンキャンペーン「Dear Golf(ディア ゴルフ)」が2026年2月17日よりスタートした。同ブランド取扱店舗や特設サイトでは、日常の中でゴルフに想いを馳せる向井さんの姿を描いたキャンペーンビジュアルやムービーを公開している。
【写真】新商品を着用している向井さん＆着用アイテムをもっと見る
キャンペーンビジュアルでは、「Dear Golf」をテーマに、春夏のウェアや新作ゴルフシューズ「SHADOWCAT NITRO2.0(シャドウキャット ニトロ2.0)」をまとっている向井さんの姿が。
ゴルフ場でプレーしている瞬間だけでなく、日常生活の中でもふとゴルフのことを考える向井さんの“リアルなゴルフ愛”にフォーカスしたビジュアルとなっており、映像では、新作製品を身にまとって真剣な表情でパター練習に打ち込む姿や、キッチンのフライパンで思わずスイングチェックをしてしまうシーンなどを描く。
ちなみに、向井さんは“ゴルフウェア選びのこだわり”について、「動きやすさはもちろんですが、おしゃれも楽しみたいし、人と被りたくないという気持ちもあります。友だち同士でウェアを見せ合う時間も楽しいので、自然と気合いが入りますね。プーマのウェアは、そうした自分のこだわりをしっかり満たしてくれる存在です」とコメント。
今回のキャンペーンについては、「ゴルフの楽しさが少しでも伝わればうれしいです。ゴルフは道具が多くて大変なイメージがあるかもしれませんが、実際に始めてみると新しい発見があったり、友だちの輪が広がったりします。ゴルフに限らず、いろいろなことに挑戦することで、世界が広がると思うので、ぜひチャレンジしてみてください」とメッセージを発信している。
なお、向井さん着用のシューズ「SHADOWCAT 2.0」は、前作から5ミリ、ボリュームアップした高反発素材「NITROFOAM(TM)(ニトロフォーム)」と、グリップ力アップのために改良されたアウトソール構造「CATEYE TRACTION(キャットアイ トラクション)」が特徴。従来モデルから約16％の軽量化も実現しており、ラウンド後半まで疲れにくい設計となっている。
本キャンペーンの商品は、プーマストア大阪、京王百貨店新宿店プーマゴルフ、あべのハルカス近鉄本店プーマゴルフ、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱店舗にて販売予定。デザイン性と機能性を兼ね備えた「PUMA GOLF」の春夏製品を、さっそくチェックしてみては？(※発売日、販売店舗は変更になる可能性あり。販売店舗は変更になる場合あり)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
