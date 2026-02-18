「面倒だから、去年と同じ内容で更新」そのたった一つの判断ミスが、老後の明暗をわけることがあります。いざというときに役に立たない保険、想定外の修繕費……。本記事では、鈴木正男さん（仮名）の事例とともに、質素に暮らしていても防げなかった「老後破綻」のリアルを、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

「静かな老後」のはずだった73歳男性

鈴木正男さん（仮名／73歳）は、大手メーカーを定年退職し、現在は年金生活を送っています。現役時代は総務部門で長く働き、備品管理や書類整理など、几帳面さを求められる仕事を任されてきました。

私生活では40歳のときに離婚。以来、再婚はせず、子どもとも連絡を取ることもほとんどありません。退職してからは両親が残した実家に戻り、一人で静かに暮らしていました。

若いころから出不精で、旅行や趣味にお金を使うこともなく、楽しみといえば、家でテレビをみながら発泡酒で晩酌することくらい。ダラダラとマイペースの時間を過ごすのが老後の至福の喜びでした。退職時点での資産は、退職金と貯金を合わせて約2,100万円。公的年金は65歳から月14万円を受け取っています。

「独身で家賃もかからず、物欲もなく、これなら一生困らないだろう」そう考えていた鈴木さんの日常は、ある日突然、崩れ去ることになります。

想定外の災害が、老後資金を一気に奪う

転機となったのは、ある年の豪雨でした。鈴木さんの住む地域でこれまで経験したことのない規模の雨が降り、近くの堤防が決壊し住宅地一帯が洪水に見舞われたのです。

水が引き、避難所から自宅に戻った鈴木さんは言葉を失いました。築60年以上の木造住宅は、1階部分が完全に浸水。1階にあった家具や家電はほぼ全滅し、床下には泥や汚水が入り込んでいたのです。

「なにから手をつければ」と、呆然と立ち尽くす鈴木さん、まずは火災保険を契約している保険代理店に電話をしてみました。

「火災保険に入っているから大丈夫だろう」長年、保険料を払い続けてきた安心感がありました。しかし、電話口の担当者から告げられたのは、耳を疑うような事実でした。

古い火災保険の落とし穴

「鈴木様のご契約では、水災は補償対象になりません」

鈴木さんが加入していたのは、両親が生前に加入していた火災保険を、名義変更だけしてそのまま継続したもの。毎年の更新時も面倒なので「いつも通りでいいです」と答え、電話一本で更新手続きを済ませ、内容を見直したことは一度もありませんでした。

市から災害見舞金が支給されましたが、金額はごくわずか。到底被害額にはおよびません。

「まだ住める」の油断が招いた800万円の出費

そして、さらに追い打ちをかけたのが家の老朽化です。これまで「まだ住めるから」と先延ばしにしてきた外壁や屋根のサビ、雨漏り箇所が、水害をきっかけに修繕を避けられない状態に。

工務店から出された見積もりをみて、鈴木さんは心が折れそうになりました。内装のリフォーム、家財の買い替え、そして外壁・屋根の改修。すべて合わせると、費用は約800万円。

鈴木さんの貯蓄は、定年後の10数年で生活費や税金の支払いで少しずつ減っており、すでに1,000万円程度まで減っていました。そこに800万円の出費です。残されたお金はわずか200万円。静かで安心していた老後の生活は、大きく変わってしまったのでした。

「持ち家＝安心」という大きな誤解

「持ち家でローンがなければ住居費はほとんど掛からない」と考えている人は少なくありません。

しかし、持ち家には固定資産税や火災保険料といったランニングコストに加え、さらに、外壁・屋根・設備などの修繕費などもかかります。これらは「ライフサイクルコスト」と呼ばれ、築年数が経つほど負担は大きくなります。

また、自然災害のリスクは軽視されがちです。火災保険は契約内容によって水害などが対象外とされたり、共済等では自然災害に関しては一定の割合までしか払われなかったりといったケースもあります。もちろん、災害リスクが低い地域であれば、補償を絞る判断も合理的ですが、近年の気象災害は、過去の常識が通用しない想定外の連続です。

鈴木さんのように、浪費も贅沢もせずに暮らしていたとしても、災害一つで家計が破綻することもあります。「節約のために保険料を抑えたい」という気持ちは理解できますが、万が一自宅が損壊したとき、多額の修繕費が必要となっても、自分でしっかり備えておかねば誰かが助けてくれる、なんてことはないものです。ライフサイクルコストや自然災害への備えも、持ち家で暮らす際には重要なことといえるでしょう。

リスクを想像できないことが最大のリスク

総務省の「住宅・土地統計調査」によると、65歳以上の世帯の持ち家率は約8割。多くの日本人が、持ち家で老後を迎えています。

だからこそ、現役のうちからシミュレーションをしておくことが重要です。単に日々の生活費と年金額を比べるだけでなく、「あと30年住むあいだに、家の修繕にいくらかかるか」「もし被災したら、いまの保険で生活を再建できるか」といった、リスクまで織り込んだ計画が必要です。

特に火災保険に関しては「古い家だし、そんなに価値もないから安いプランで」と考えてしまいがちですが、いざというときに役に立たなければ、支払ってきた保険料こそが無駄になります。

自然災害のリスクは日本中どこにいてもついてまわります。「うちは大丈夫」と思わず、一度立ち止まって保険証券やハザードマップを確認しましょう。それが、あなたの「静かな老後」を守るための第一歩になるはずです。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー