「ゅ」が多くて一見難しそうですが、考えるとすぐに解けちゃうかも？ ぜひトライしてみてください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
じゅ□□
しゅ□□ん
しゅ□□ゅう
ヒント：毎月決まった金額が入るとうれしいかも？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うに正解は「うに」でした。
それぞれの言葉に「うに」を入れると、次のようになります。
じゅうに（十二）
しゅうにん（就任）
しゅうにゅう（収入）
「十二」は数字、「就任」も「収入」も始まりが同じ「しゅうに」でもしかしたら簡単だったかもしれませんね。次回のクイズもぜひ挑戦してみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)