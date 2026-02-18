「大したもんだよあなたは」テレ朝アナ、難関資格に合格！ 「朝のニュースやりながら、って本当に尊敬」
テレビ朝日のアナウンサー・住田紗里さんは2月15日、自身のInstagramを更新。難関資格に合格したことを報告し、ソロショットを公開しました。
コメントでは「すごい!!おめでとうございます」「流石、紗里ちゃん」「朝のニュースやりながら、って本当に尊敬です」「素晴らしいです」「カッコいい！！」「努力の賜物ですね」「大したもんだよあなたは」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
「努力の賜物ですね」住田さんは「令和7年度 行政書士試験に合格しました」と報告し、1枚の写真を投稿。合格証を持ったソロショットです。「行政書士を目指そうと思ったきっかけは、一昨年のパリオリンピックです」「何かの“プロ”として生きている人たちの覚悟、向き合い方、自然と溢れ出る人柄に強く憧れを抱くようになりました。ニュースを伝えるプロに近付いていくために、もっと知識が欲しい、そう感じました」などと語っています。
(文:多町野 望)