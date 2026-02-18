MLB公式が「後ろ被り」写真をトップ固定

普通の姿なのに……MLBの“特別待遇”が話題になっている。17日（日本時間18日）、MLB公式X（旧ツイッター）が1枚の写真を公開した。帽子を後ろ向きに被るドジャース・大谷翔平投手の様子だった。これをまさかの“トップ固定”。SNSでは「ものすごいオーラ」「なぜこれピン止めされてるの？？？？？」とコメントが寄せられた。

キャンプ地での何気ない一コマに見える。大谷はドジャースのユニホームを着用し、キャップを後ろ向きに被って遠くを見つめている。プレー中の躍動感ある写真や、記録達成の瞬間ではないものの、MLB公式アカウントはこの投稿をプロフィールページの最上部に固定表示。単なるオフショット風の写真に対する“異例”の扱いに注目が集まった。

この「後ろ被り」スタイルは、マリナーズなどで活躍し、殿堂入りも果たしているケン・グリフィーJr.氏の代名詞としても知られる。往年の大打者は「ザ・キッド」の愛称で親しまれ、帽子を後ろ向きに被る姿がトレードマークだった。大谷の姿にかつてのスーパースターを重ね合わせるファンも多く、単なるファッション以上の意味を見出す声も少なくなかった。

投稿には「OMG!! ケン・グリフィーJr.のような雰囲気」「ショウへイ・キッドをもっと投稿して」「ショウへイまた伝説的なシーズンへの準備万端」「本気モードってことだな」「彼は邪悪な男だが野球がうまい」「ものすごいオーラ」「なぜこれピン止めされてるの？？？？？」「やんちゃかぶりしてる翔平ってキャプションで公式の固定にされてるのおもしろい」といった声が上がっていた。（Full-Count編集部）