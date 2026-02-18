「アイシナモロール 2本ライン刺繍クルー」クロライン×サングラス／クロライン×ヘッドフォン／アカライン×サングラス／コンライン×ヘッドフォン（各1980円）　※価格は税込み

　「靴下屋」は、2月20日（金）から、サンリオの人気キャラクター“シナモロール”の新ブランド“I．CINNAMOROLL（アイシナモロール）”とコラボレーションした靴下3タイプを、全国の対象店舗と公式オンラインストアで発売する。

■ご自愛マインドを表現した3タイプ

　今回発売されるのは、人の目より自分自身を大事にし、カラダとココロを大切にする“ご自愛”マインドを持つ、ちょっぴり大人なアイシナモロールの世界観を落とし込んだコラボソックス全3種。

　ラインナップには、カジュアルに履きやすいアメリブソックスに、アイシナモロールのロゴやメッセージを散りばめられた「アメリブロゴクルー」が登場。左右で異なるポーズのシナモンとご自愛メッセージがポイントの一足だ。

　また、さまざまな表情のシナモンを散りばめたデザインが特徴の「総柄クルー」と、定番のラインソックスにシナモンの刺しゅうを施したさりげないデザインの「2本ライン刺繍クルー」もそろい、足元から気分を上げてくれるコレクションに仕上がっている。