浅田美代子、『あっぱれさんま大先生』“ちほちゃん”祝福ショットを公開 SNS驚き「おおきくなったね」「面影あるね」
俳優の浅田美代子（70）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、自身の古希祝いのショットを公開。参加メンバーに驚きの声が集まっている。
【写真】「ちほちゃん 変わらないね」ファン歓喜、久々“ちほちゃん”ショット
2月15日に誕生日を迎え、70歳となった浅田。投稿で「こ、こ、こ、古希〜〜あちゃ〜！！です」としみじみ。「もう誕生日なんて〜と言ってた私を大好きな仲間、さんまさん、チホちゃん（あっぱれさんま先生）が祝ってくれました」とメンバーを明かし、明石家さんまと、フジテレビ系バラエティ番組『あっぱれさんま大先生』出身の人気子役、住吉ちほを紹介した。
「フレンチそしてカラオケへ。え？一曲も歌うことなく、喋り倒し、笑い倒し、なんと4時間近くカラオケ店に...」と楽しい時間を振り返り、「最高に楽しかった濃い〜時間。素敵な友達お二人に感謝です。
ありがとう。幸せです」とつづった。
この投稿に住吉本人が「もー」「1枚目の写真、もっと私のお目目がパッチリなのがあったのに！！…なんて苦情を申しましたが、改めておめでとうございます」と“クレーム”まじりで古希を祝福。浅田が「チホちゃんはいつも可愛いよ」と返し、仲のよさをうかがわせた。
浅田の投稿にファンからは「改めてお誕生日おめでとうございます」と祝福の声が多数。「いくつになっても美代子さんの愛らしさは健在ですね」「皆さん驚く程お若い」というコメントのほか、住吉に「あっぱれに出てたちほちゃんがいる！？」「え？あのちほちゃん！！」「懐かしいです」「おおきくなったね」「うわぁ〜、ちほちゃん 変わらない」「チホちゃん？懐かしい〜、面影あるね」「ちほちゃん 変わらないね。元気なのねー 嬉しいわ」「あっぱれ世代としてはチホちゃんが元気なのがいいです」など、驚きの声も多数寄せられた。
