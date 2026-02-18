タレントの安田美沙子（43）が17日配信のABEMA「愛のハイエナ5」にゲスト出演。過去に交際していた男性との“修羅場”を告白した。

スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政が「安田さんは（恋愛で）修羅場とか経験したことはありますか？」と質問した。

安田は「昔、芸能界の方と付き合ってた時に、自分が凄いヤキモチ焼きだったんですよ」と過去の恋愛エピソードを語り始めた。

交際しているときは「浮気してんねやろ」「してへんわ！」などと激しいケンカになることも多かったという。そして当時の安田はケンカすると“家出癖”があったようだ。

安田が家出すると、男性は必ず迎えに来てくれたという。「ケンカする時はすごく激しいのに、迎えに来る時は優しい」というサイクルに“違和感”を感じ始めた。「これやばいな…DVっぽい」と気づいて破局を決断。相手に「別れよう」と告げたが、なかなか別れてくれなかったため、最終的には部屋の鍵ごと変更工事して強制的に別れたと明かした。

まさかの結末にスタジオから驚きの声が上がった。

そして今の夫についても「今の旦那だけは、家出をしても迎えに来ない」と苦笑いしながら言及した。今でも“家出癖”が治っていないことに、さらば青春の光・森田哲矢は「まずその癖を治した方がいい」とツッコミを入れると、スタジオから大きな笑いが起こった。