人生100年、目が悪いだけで一生1000万円損する！？【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

目が悪いだけで経済的損失がかなりある

近視は目の健康問題だけにとどまりません。目が悪いことは、経済的損失にもつながります。近視人口が急増する日本では、いったいどのくらいの損失を被っているのでしょうか。一説には、視力低下による日本の経済的損失は、年間約４兆円にも上るといわれています。医療費、メガネやコンタクトなどの矯正費用もさることながら、労働効率の低下、交通事故リスクの増加なども間接的に経済にダメージを与えているのです。

一方、個人的な損失はどうでしょうか。メガネやコンタクト代に加え、薬品代、眼科への通院代も含めると、年間５万～７万円程度の損失になると考えられます。人生100年とすると、10歳から視力が下がってメガネやコンタクトを使い始めた場合、一生のうちにかかる費用は、450万～630万円。近視が進んで眼病になれば、この金額はさらに膨らみます。強度近視では緑内障や白内障のリスクが高まりますが、そうなると手術費用も上乗せされます。

さらにいうと、物価も金利も影響します。年に２％の上昇率で換算すると、90年間で1235万～1730万円。近頃の物価上昇率を考えると、もっと高額になる可能性も十分あります。

それに比べて、本書で紹介する視力改善トレーニングはお金がかかりません。毎日続けるだけで視力がよくなり、それに伴い将来の損失額も減っていくといういいことずくめなのです。

視力がいいと0円、悪いと400万円以上かかることも

目がよく健康でいられたら、かからない金額！

目にいい生活をするだけで、将来の損失額が変わります。

＼ほかにも目の病気や治療にはこのくらいのお金がかかります／

【網膜レーザー手術】

片目5万円前後

（3割負担の場合） 【緑内障の手術】

片目8万円前後

（3割負担の場合） 【白内障の手術】

片目6万円前後

(3割負担の場合) 【レーシック】

両眼20万～50万円 【ICL(眼内コンタクトレンズ)】

両眼45万～80万円前後 【ドライアイのIPL治療】

1回数千～1万円

(保険適用外)

※金額は医療機関や症状によって変わります。

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴