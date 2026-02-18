NZ中銀 メディアリリース 景気回復が強まりインフレが目標に向けて安定的に推移すれば、金融政策を徐々に正常化 NZ中銀 メディアリリース 景気回復が強まりインフレが目標に向けて安定的に推移すれば、金融政策を徐々に正常化

リンクをコピーする みんなの感想は？

NZ中銀 メディアリリース 景気回復が強まりインフレが目標に向けて安定的に推移すれば、金融政策を徐々に正常化



2025年末の消費者物価上昇率は目標（1～3%）をわずかに上回った。主な要因は食料品、電気料金、地方税の値上げである。経済は回復の初期段階にあり、農業や地方経済は堅調だが、家計は失業率の高止まりや住宅価格の低迷を背景に支出を抑えている。



過去の利下げ（OCR引き下げ）効果により、製造業や建設業など幅広いセクターで成長が拡大している。2026年には成長がさらに加速する見通しである。インフレ率は今四半期中に目標圏内に戻り、今後12ヶ月で目標中間値の2%まで低下すると委員会は確信している。



インフレ見通しのリスクは上下に均衡している。世界経済の不透明感や国内消費の鈍化による下振れリスクがある一方、需要増加に伴う企業の値上げによる上振れリスクも存在する。



委員会は政策金利（OCR）を2.25%に据え置くことで合意した。当面は緩和的な姿勢を維持するが、景気回復が強まりインフレが目標に向けて安定的に推移すれば、金融政策を徐々に正常化させていく方針である。

外部サイト