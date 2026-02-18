　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.44　5.31　8.50　6.93
1MO　9.42　5.67　8.49　7.03
3MO　9.58　6.10　8.73　7.46
6MO　9.53　6.38　8.76　7.71
9MO　9.55　6.68　8.80　7.92
1YR　9.44　6.80　8.80　8.00

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.83　9.87　7.64
1MO　8.92　9.66　7.74
3MO　9.38　9.67　7.94
6MO　9.47　9.78　8.10
9MO　9.53　9.91　8.27
1YR　9.52　9.89　8.30
東京時間10:06現在　参考値

ドル円短期ボラは落ち着きを取り戻しつつある。水準的には荒れた動きへの警戒感がまだ少しある。