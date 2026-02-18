通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間9%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.44 5.31 8.50 6.93
1MO 9.42 5.67 8.49 7.03
3MO 9.58 6.10 8.73 7.46
6MO 9.53 6.38 8.76 7.71
9MO 9.55 6.68 8.80 7.92
1YR 9.44 6.80 8.80 8.00
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.83 9.87 7.64
1MO 8.92 9.66 7.74
3MO 9.38 9.67 7.94
6MO 9.47 9.78 8.10
9MO 9.53 9.91 8.27
1YR 9.52 9.89 8.30
東京時間10:06現在 参考値
ドル円短期ボラは落ち着きを取り戻しつつある。水準的には荒れた動きへの警戒感がまだ少しある。
