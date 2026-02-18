女性芸人・ヒコロヒー、元日向坂４６・齊藤京子が１６日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。大物芸能人との共演を感激とともに振り返った。

齊藤は「ヒコロヒーさん、それこそ長澤まさみさんと…。私、それすごい羨ましかったです」とヒコロヒーが女優・長澤まさみと共演していたことを羨ましがった。

ヒコロヒーは「もう、長澤さんがさ…。ものすっごいキレイやん！いや、そら、この世界やらせてもらってたらさ。日々…。京子もキレイよ。みんな、キレイなお姉ちゃん、お兄ちゃんいっぱいいるけど。長澤まさみさんってさ…。ちょっと異次元よな」と衝撃を振り返った。

アイドルとして高い人気を誇った齊藤も「もう、芸能人中の芸能人…」と長澤の美貌にうなずいた。

さらにヒコロヒーは、長澤の人柄について「やのに気さくで…。楽屋とか前室で同じブロックやったから。（番組の）説明とかを一緒に聞くねんけど。ブラウンのスーツみたいな着てたときに（長澤が）『ステキですね！本当、いつもステキだなと思っています！』って…。え？長澤まさみが？ヒコロヒーのことを『いつもステキだなと思っています』…？」と国民的人気女優がフレンドリーに話しかけてくれたことを大興奮で振り返っていた。