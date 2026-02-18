2/14（土）に土曜スペシャル『脳内パステルの定期公演・バレンタイン大宣戦ラジオ』が放送された。

脳内パステルは、大阪を中心に活動する7人組アイドル。（あいり、らら、あいな、りる、なの、ことこ、ゆい）

グループ名の由来はみんなの頭の中をパステルカラーで染めて、楽しく幸せな気持ちになってほしいという思いが込められている。

そんな彼女たちのかわいいが詰まった魅力たっぷりの1時間の特別番組。

©️ABCラジオ

まずは各メンバー持ち時間１分で自己紹介をしたあと、メンバー同士がそれぞれの印象を語った。自己紹介で人見知り言いつつも実はとてもおしゃべりだったり、メンバーの前ではお姉さんっぽいと言われていたり……。メンバー同士だからこそ出てくるそれぞれの素の部分を和気あいあいと楽し気にしゃべる様子から、仲の良さが伺えた。

楽屋トークでは、台湾公演の話に。

海外公演はこれが初の脳内パステル。メンバーのゆいは初海外ということもあり、飛行機に乗るのも怖かったとのことで、あいなの腕を『骨を折る勢いで』握り締め、泣きながら耐えていたことを話した。

また、ことこは一人で台湾入りし、現地で街歩きをするなど逆に台湾を悠々自適に楽しんでいる様子も。

他にも、りるが体調不良で現地の病院を受診したことや、ホテルでのシャワーの使い方に苦戦するなど、どたばたな台湾公演の話が展開された。

バレンタイン企画『きゅんきゅん妄想バレンタイン』では、各メンバーがキュンキュンする告白シーンを考えて披露するという場面も。各メンバーの告白シーンは必聴！

ぜひradikoのタイムフリーでお聴きください。