１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円２１銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安で推移している。



１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円３１銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランの核協議の進展期待などから一時１５３円９２銭まで上伸したが、節目の１５４円が意識される形で失速した。



この日の東京市場でドル円相場は、午前９時５０分ごろに１５３円０７銭に弱含む場面があった。国際通貨基金（ＩＭＦ）は１７日（日本時間１８日）、２０２６年の日本経済に関する審査（対日４条協議）の終了にあたって会見を開き、ラフル・アナンド対日審査団長が来年までに３回の追加利上げを想定していると述べたことが影響したようだ。ただ、きょう特別国会が開会し、首相指名選挙を経て第２次高市早苗内閣が発足することから改めて高市政権の政策を見極めたいとのムードが広がりやすく、相場の方向感は乏しくなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８４７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８１円５３銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS