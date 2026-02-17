「トゥミ」がシグネチャーコレクションを刷新　現代のビジネススタイルに合わせた機能を追加

「トゥミ（TUMI）」が、今春シグネチャーコレクションである「トゥミ アルファ（TUMI Alpha）」をリニューアルした。

トゥミ アルファは、スタイルと機能性の両立を求める現代人のためにデザインされたトゥミを代表するコレクション。強靭で耐摩耗性に優れたバリスティックナイロンを使用しているのが特徴で、1983年当時軍事用に使われていたバリスティックナイロンを同社が初めてトラベルバッグに採用してから、40年以上継続して展開してきた。操作性や機能性を追求し、キャリーケースからビジネスバッグ、スリングバッグなど、幅広くラインナップしている。

リニューアルは、トゥミ アルファがターゲットとするビジネスパーソンの働き方の多様化を受けて実施。新しい時代の働き方にフィットする機能を搭載した。メイン素材には、トゥミが独自開発した新素材「FXT®︎バリスティックナイロン」を使用。独自の織りとコーティングを組み合わせることで、標準的なバリスティックナイロンよりも高い耐久性と耐摩耗性、引き裂き強度を実現したという。オーガナイザーポケットも、デジタルガジェットを多く持ち歩く現代のライフスタイルに合わせてアップデート。機内持ち込みサイズのデュアル アクセス エクスパンダブル キャリーオンには、高速充電が可能な最新USB Type-C充電ポートを備えている。このほか、多くのモデルにAir Tag専用ポケットを備え、紛失防止機能を強化。バックパックには、これまでキャリーケースに使用されていたジッパーガレージを取り入れることで静音性を高めている。カラーは、定番のブラックとネイビー、シーズナルカラーのグレー、限定カラーのブラック＆ウルトラブルーといった4色を揃える。

◾️トゥミ：公式サイト