BTSのJIN（ジン）が、自身のInstagramを更新。雪景色の中に佇むオフショットを公開した。

【写真】マフラーと手ぶくろをして雪景色に佇むBTSジン／雪景色に並ぶ7脚の椅子と一緒に撮影するジン

■BTSジンが旧正月の挨拶を投稿

ソルラル（旧正月）を迎えた2月17日、JINは「アーミー（BTSのファンネーム）良い旧正月を」（韓国語）と綴り、1枚の写真を投稿。グレーのスラックスパンツに黒のショートコート、そしてマフラーを首に巻いたJINは、雪が積もる丘のような場所に佇んでいる。

空は雲ひとつない晴天だが、JINの耳は赤く、手袋をした手の指先をポケットに入れている姿から寒いことがうかがえる。

SNSには、「“冬のソクジン”にからしか得られない栄養がある」「私もソクジンと氷の上で舞いたい」「マフラーの巻き方があまりにもキムソクジン」「マフラーと手袋の色を合わせてるの可愛い」「おててキュッとしててかわいい」「やはり雪が似合う」「白銀のプリンセス」「耳赤いのがまた愛おしい」「少なく見積もっても8頭身」と、多くの反響が集まっている。

■写真：雪景色に並ぶ7脚の椅子の前に佇むBTSジン