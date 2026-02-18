フィギュアスケートのトリノ五輪日本代表・村主章枝さん（45）が18日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪・フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）の解説を務め、反響を呼んでいる。

女子SPは、中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位で19日（同20日）のフリーを迎えることになった。村主さんは、技術的な解説をしつつ、経験者として五輪での選手の精神状態などについて話した。

村主さんの出演にネット上には「久しぶりに村主さんを見れてホッコリ。解説も分かりやすい！お疲れ様でした！」「村主さんお綺麗」「お！フジテレビは村主さん解説」「村主さん、お久しぶり…相変わらずお美しいですね」「おお、村主さんじゃないですか。往年の選手が解説で出てくるのいいですね」「村主さん出てる やっぱりかわいいな」「フジは村主さんだ」などの声が上がっている。

村主さんは、2003年にはGPファイナル優勝、2006年のトリノ五輪で4位など、日本を代表するフィギュアスケート選手として活躍。2014年11月、33歳で引退した。