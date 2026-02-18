ファミレス『ココス』、「2026春グランドメニュー」3・3導入 ガッツリメニューやビーフジャンバラヤ、“本気の唐揚げ”など登場
ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、3月3日より「2026春グランドメニュー」を導入する。全国504店舗で販売予定で空港店舗は除く。
【写真】ココスが春のグランドメニュー刷新 満腹！オールスタープレートなど
今回の改定では、ココス自慢のハンバーグを存分に味わえるボリューム満点の新メニューをはじめ、スパイシーなビーフジャンバラヤ、特製だれにこだわった“本気の唐揚げ”、海鮮系サイドメニューの追加、さらに食後にぴったりなミニサイズデザートの拡充など、多彩なラインアップを展開。より一層“ココロはずむココス”を感じられる内容となっている。
ハンバーグメニューでは、「満腹！オールスタープレート」（税込1309円）が登場。ハンバーグに目玉焼き、海老フライ、カニクリームコロッケ、そして新商品の“本気の唐揚げ”を盛り合わせた豪華な鉄板プレートで、デミグラスソースをかけて楽しめる食べ応え抜群の一皿。また、「揚げなすとバジルのガーリックトマトハンバーグ」（税込1045円）は、ガーリックの効いたトマトソースとジューシーなハンバーグ、とろける揚げなす、温野菜が相性抜群。フレッシュバジルの爽やかな香りがアクセントを加える。
ライスメニューでは、「カリブビーフジャンバラヤ」（税込1529円）を新たに用意。スパイシーに味付けしたビーフと野菜、温玉をトッピングしたジャンバラヤで、サルサソースやアボカドのガッカモーレを合わせることで味の変化も楽しめる。
今回の目玉のひとつが「本気の唐揚げ」（税込462円）。塩麹や白醤油、たまり醤油をベースに、鰹や昆布の旨みを効かせた特製だれに漬け込んだ一品で、店内で衣を付けることでザクザク食感とジューシーさを実現した。この唐揚げを主役にした「鶏と野菜の黒酢あん膳」（税込1199円）や「本気の唐揚げ膳」（税込1089円）も登場。黒酢やりんご酢、黒みりん、2種の醤油を使った特製黒酢あんが、鶏肉や野菜の旨みを引き立てる。タルタルソース（55円税込）やおろしポン酢（220円税込）を追加して楽しむこともできる。
サイドメニューには「銚子産 真いわしのマリネ」（税込319円）が加わる。脂ののった酢締め真いわしにオリーブオイルとバルサミコソースを合わせ、程よい酸味と芳醇な香りが楽しめる一皿で、食事の追加やアルコールのお供にも最適。
デザートでは、ミニサイズ商品のバリエーションを拡充。「カシスシャーベットとフルーツヨーグルトのミニパフェ」（税込495円）は、甘酸っぱいカシスシャーベットとバニラアイス、果肉入りマンゴーソースを合わせた爽やかな味わい。「マンゴーの杏仁豆腐」（税込319円）は、もっちり食感の杏仁豆腐にマンゴーのトロピカルな甘みをプラスした、食後にぴったりの一品となっている。
【写真】ココスが春のグランドメニュー刷新 満腹！オールスタープレートなど
今回の改定では、ココス自慢のハンバーグを存分に味わえるボリューム満点の新メニューをはじめ、スパイシーなビーフジャンバラヤ、特製だれにこだわった“本気の唐揚げ”、海鮮系サイドメニューの追加、さらに食後にぴったりなミニサイズデザートの拡充など、多彩なラインアップを展開。より一層“ココロはずむココス”を感じられる内容となっている。
ライスメニューでは、「カリブビーフジャンバラヤ」（税込1529円）を新たに用意。スパイシーに味付けしたビーフと野菜、温玉をトッピングしたジャンバラヤで、サルサソースやアボカドのガッカモーレを合わせることで味の変化も楽しめる。
今回の目玉のひとつが「本気の唐揚げ」（税込462円）。塩麹や白醤油、たまり醤油をベースに、鰹や昆布の旨みを効かせた特製だれに漬け込んだ一品で、店内で衣を付けることでザクザク食感とジューシーさを実現した。この唐揚げを主役にした「鶏と野菜の黒酢あん膳」（税込1199円）や「本気の唐揚げ膳」（税込1089円）も登場。黒酢やりんご酢、黒みりん、2種の醤油を使った特製黒酢あんが、鶏肉や野菜の旨みを引き立てる。タルタルソース（55円税込）やおろしポン酢（220円税込）を追加して楽しむこともできる。
サイドメニューには「銚子産 真いわしのマリネ」（税込319円）が加わる。脂ののった酢締め真いわしにオリーブオイルとバルサミコソースを合わせ、程よい酸味と芳醇な香りが楽しめる一皿で、食事の追加やアルコールのお供にも最適。
デザートでは、ミニサイズ商品のバリエーションを拡充。「カシスシャーベットとフルーツヨーグルトのミニパフェ」（税込495円）は、甘酸っぱいカシスシャーベットとバニラアイス、果肉入りマンゴーソースを合わせた爽やかな味わい。「マンゴーの杏仁豆腐」（税込319円）は、もっちり食感の杏仁豆腐にマンゴーのトロピカルな甘みをプラスした、食後にぴったりの一品となっている。