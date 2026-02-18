ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの大逆転を実現したフリーの演技に世界中が魅了されたなか、記者会見での三浦の振る舞いに五輪公式が注目すると、海外ファンからも感嘆の声が上がっている。

金メダルを首からかけ、笑顔で頷きながら記者の質問に答えている三浦。壇上の席に座っているが、両手で大事そうに金メダルを持っていた。

この動画を五輪公式Xが「夢がその手の中にあるとき」とつづって公開すると、海外ファンから様々な声が寄せられた。

「夢を叶えた時の喜び。彼女がどれだけ輝いて笑顔を浮かべているかが見える」

「これは素敵すぎる」

「素晴らしい心を持った美しい女性ね」

「可愛らしい精神」

「リク・ミウラがその手にメダルを抱いたとき、それは彼女の夢がすべて形になった、感動的な瞬間だ！」

「リク・ミウラは、今回のオリンピックで間違いなく私のお気に入りの選手の1人になった。彼女は本当に見ていて癒やされる」

「うわあ、リク本当に可愛い」

「彼女の子供のように扱っているわ」

三浦が記者会見で見せた振る舞いには、多くの海外ファンが感銘を受けたようだ。



（THE ANSWER編集部）