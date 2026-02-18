¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä¡Ö15Ç¯Íè¤Î±ï¡×¥³¡¼¥Á¤¬¸«¤¿¼Ö½Óßå¡Ä¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤ÉÉÊÀ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£¡Ï
14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¶¥µ»¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼Ö½Óßå¡Ê¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¢25¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÄ£¡Ë¤Î±éµ»¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£¥Á¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¡¼¥Á¡Ê55¡Ë¤À¡£¼Ö½Óßå¤ÎÄ¹Ç¯¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸å±ç¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¶¥µ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤È¤Æ¤âÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÍß¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿½Óßå¤¬¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤È¼Ö½Óßå¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö½Óßå¤¬¶öÁ³¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÆó¿Í¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»þ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤È±ï¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
15Æü¡¢¥ß¥é¥ÎÆîÉô¤ÎÁª¼êÂ¼¤ÎÁ°¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥»¥ó¥¹¡Ù¤Þ¤Ç¤Ï´¶¤¸¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÉ½¸½¤À¤±¤Ï²¿¤«°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÒÌò½Ð¿È¤À¤«¤é¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢É½¾ð¤È±éµ»¤ÏÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼Ö½Óßå¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤ÏÄï»Ò¤Î¶¥µ»ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼Ö½Óßå¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Äï»Ò¤ÎÉÊÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö½Óßå¤ÏËµ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É¤À¡£º£¤ä¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤ÉÊÀ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Îéµ·¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Í´ÖÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½Óßå¤Ï°ã¤¦¡£Àµ³Î¤ÊÍýÍ³¤Ï»ä¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤¬³§¤µ¤ó¤¬½Óßå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÇØ·Ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Ö½Óßå¤Ïº£Âç²ñ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç4°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»ÒÁª¼ê½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÎÅÀ·ë²Ì¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤À®ÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤À¡£É¹¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤½Å°µ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤È15Ç¯°Ê¾å±ï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼Ö½Óßå¤Ï¡¢º£¤Ï¤â¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ëÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£ÁªÂò¤ÏÁª¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï½Óßå¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¼¡¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¤Ï»ä¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅöÊ¬¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£º£¤Ï¡Ø¤è¤¯ÂÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£