パドレスが、実績のある投手を低コストで次々と獲得している。まず、ロッキーズで10年間先発ローテーションを担い、通算68勝をマークしたヘルマン・マルケス投手（30）。年俸は100万（約1億5400万円）ドルで、2027年の相互オプションには75万ドル（約1億1500万円）のバイアウトが付く。保証額は175万ドルにとどまるが、最大325万ドル（約5億円）の出来高ボーナスを手にする可能性がある。

続いて、エンゼルスなどで通算110試合に先発し32勝を挙げているグリフィン・キャニング（29）。年俸100万ドルに加え、相互オプションのバイアウト150万ドル（約2億3000万円）で保証額は250万ドル。こちらも最大150万ドルの出来高が用意されている。さらに、ドジャースなどで通算57勝、防御率3.52の実績を持つウォーカー・ビューラー（31）ともマイナー契約を結んだ。ビューラーはロースター入りすれば年俸150万ドルを受け取り、最大250万ドルの出来高ボーナスを得られる可能性がある。

パドレスの開幕ローテーションは、ニック・ピベッタ、マイケル・キング、ジョー・マスグローブの3人が確定。就任1年目のクレイグ・スタメン監督は先週、昨季終盤の好投を理由に、右腕ランディ・バスケスが4番手争いで一歩リードしていることを示唆した。残る5番手を巡っては、40人枠にいるマルケス、キャニング、若手のJP・シアーズが有力候補。ビューラーはその次のグループに位置づけられ、2022年に11勝、防御率2.96を記録したトリストン・マッケンジー投手（28）、メジャー通算66勝50敗の左腕マルコ・ゴンザレス（34）らとともに、ノンロースター招待選手としてキャンプに参加する。

マルケス、キャニング、ビューラーの3人を合わせた保証額はわずか425万ドル（約6億5400万円）。果たして、パドレスが「安値で集めたベテラン投手陣」は、どこまでチームに貢献できるのか。今季もドジャースに対抗するチームとなりえるのか？