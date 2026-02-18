格闘技イベント「RIZIN」は18日、RIZINガール2025のKOUを25年11月付をもって契約解除したことを報告した。

公式ホームページで「RIZINガール2025 KOUに関してお知らせ」と題して更新。

報告全文は下記の通り。

このたび、RIZINガール2025 KOUにつきまして、当団体が定める規律に反する行為が確認されたため、慎重に協議を重ねた結果、2025年11月付をもって契約を解除することといたしました。

本件につきましては、関係各所への影響を考慮し、詳細の公表は差し控えさせていただきます。

日頃よりRIZINを応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後は、より一層のコンプライアンスおよび規律の徹底に努めてまいります。