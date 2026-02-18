3月3日「コアラのマーチの日」に制定、ロッテが理由を説明「ファンの皆様に覚えていただきやすく」
ロッテが18日、ロングセラー菓子「コアラのマーチ」において、3月3日が「コアラのマーチの日」として制定されたことを発表。日本記念日協会の「記念日登録証」を公開した。
【画像】原宿に”巨大”コアラ…「コアラの街（マーチ）」イベントビジュアル
同社はこの日を選んだ理由について、「キャラクター『コアラのマーチくん』の最大の特徴が『大きな耳（みみ＝33）』なこと、さらに3月（マーチ）はコアラのマーチブランドの誕生月。ファンの皆様に覚えていただきやすく、一緒に盛り上がっていきたいという想いからです」と説明した。
「コアラのマーチ」は1984年に発売。商品名の「マーチ」は、明るく、楽しくマーチングバンドを組んで日本にやってくるコアラたちを想像しながら命名された。
記念日制定を記念し、コアラのマーチイベント「コアラの街」企画を3月3日より、東京・原宿にて期間限定で開催する。
■ブランド担当者コメント
ロッテ マーケティング本部第一ブランド戦略部
焼き菓子企画課 久保田 祐揮氏
1984年3月、日本にコアラがやってくる！というニュースに皆がワクワクする中、「コアラのマーチ」は産声を上げました。発売当時、商品名に込めたのは、コアラたちが楽しそうに行進（マーチ）して、皆様のもとへ幸せを運びに行く姿でした。そしてこのたび、誕生月である3月、そしてコアラのマーチの特徴である『耳（33）』にちなみ、3月3日を記念日に制定しました。3月3日はひなまつりの日でもあり、子どもたちの健やかな成長を祝うこの日に、長年親しまれてきたコアラのマーチが寄り添えることは、ブランドのコンセプトとも重なると考えています。40年以上にわたり、親子三世代で愛してくださった皆様への感謝を形にする一つの節目として、この記念日を育てていきたいと思います。マーチくんの仲間は現在365種類。その一つひとつに個性があり、物語があります。これからもコアラのマーチは、単なるお菓子の枠を超え、街中での体験や遊びを通じて皆様の日常に寄り添い、笑顔の行進をお届けできるブランドを目指してまいります。
