ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。

１７日のスピードスケート女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（はな）（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で３位決定戦に臨んだ日本は２分５８秒５０で米国を破り、銅メダルを手にした。この種目で３大会連続の表彰台。高木は今大会で１０００メートル、５００メートルの銅に続くメダル獲得。通算１０個目として、夏冬を通じた日本選手のメダル獲得数で３位タイになった。また、自身が持つ日本女子最多記録を更新。準決勝は高木、佐藤、堀川桃香（富士急）の布陣でオランダに敗れた。カナダが２連覇。男子団体追い抜きでは、佐々木翔夢（明大）、山田和哉（ウェルネット）、蟻戸一永（もとなが）（同）の日本は８位に終わった。イタリアが金メダル。

コーチ「うれしい誤算」

２大会ぶりの金はかなわず、日本は銅にとどまった。それでも「メダルがあるとないでは違う」と佐藤。表彰式後に円陣を組んだチームに笑顔が広がった。

準決勝でオランダに僅差で敗れた後、３位決定戦に向けて「すぐに切り替えた」と高木。堀川に代えて野明を初めて起用し、表彰台の死守に全力を注いだ。

五輪初レースの野明は、「頭が真っ白」で序盤につまずいた。だが、最後尾の佐藤が腰を押して支え、先頭の高木にも声をかけて隊列を整えた。その後は足並みなどがそろった「ワンライン」となって加速。野明が体勢を崩した終盤もすぐに立て直し、米国を振り切った。

高木、佐藤、堀川のチームに野明が合流したのは今季から。「人に合わせて滑るのが得意」という野明はすぐに隊列になじんだ。準決勝から２時間弱で次のレースが行われる今回の五輪。「４人目が加わり、二つの隊列が組めるのはうれしい誤算だった」とウイリアムソン師円コーチは話す。

先頭を交代せず、後ろの選手が手で押す「プッシュ戦術」の日本。高木に隠れるように張り付いた野明と佐藤が推進力となり、敗れた準決勝も後半に強い堀川が最後尾で隊列を押し上げた。高木は「後ろのレベルが上がり、支えてくれるのが心強かった。なので、思い切りいけた」と、仲間の成長を誇らしげに語った。

「総力戦でメダルを取る」と誓い合った今大会。求めた色とは違ったが、４人の総合力が３大会連続メダルをもたらした。（森井智史）