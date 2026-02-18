【難読漢字】駅名当て「平群駅」　「世界一の福寅」への玄関口

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「平群駅」という漢字を読めますか。これは難敵！

難易度：★★★★★

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：へぐりえき

平群駅は、奈良県生駒郡平群町吉新にある近畿日本鉄道（近鉄）生駒線の駅です。大阪や奈良市街地へのアクセスが良好でありながら、周囲には青々とした田畑と古き良き住宅街が広がり、どこか懐かしい「大和の原風景」をいまに残しています。

「平群」という地名は、古代からこの地を本拠地としていた豪族「平群氏（へぐりうじ）」に由来しています。平群氏は、伝説的な武人である武内宿禰（たけのうちのすくね）の子孫とされ、大和朝廷において非常に強力な勢力を誇った一族でした。

また、四方を山に囲まれた「平らな群れ（集落）」という意味から名付けられたという説もあります。

平群駅から少し足を延ばすと、信貴山にある朝護孫子寺（ちょうごそんしじ）を訪れることができます。ここは、聖徳太子が「寅の年、寅の月、寅の日、寅の刻」に毘沙門天から必勝の秘策を授かったという伝説に由来し、「寅の寺」として古くから親しまれています。

その境内に鎮座するのが「世界一の福寅」と呼ばれる巨大な虎像です。見た目は伝統的な張り子の虎を思わせますが、実際にはFRP製で、張り子の意匠を取り入れた立体造形となっています。

全長約6mにも及ぶこの福寅像は、伝統工芸の“張り子”そのものではないものの、そのデザインは日本の縁起物文化を色濃く反映しており、参拝客を力強く、そしてどこか愛嬌のある表情で迎えてくれます。

駅前の「道の駅 大和路へぐり くまがしステーション」では、これらの特産品を余すことなく楽しむことができます。地元の契約農家から届く新鮮な野菜はもちろん、平群産の金時芋を使ったソフトクリームや、古都華をふんだんに使った巨大なパフェは、SNSでも話題になるほどの人気です。

ちなみに、「くまがし」という言葉は、かつてこの地にあった大きな樫の木を指し、万葉集にも詠まれた平群の古い呼称のひとつです。

