【オリコン】米津玄師、ソロ歴代1位記録更新V22達成 M!LK新曲初登場で2曲同時TOP5【ストリーミング上位動向】
26/2/23付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年2月9日〜15日）では、米津玄師の「IRIS OUT」（週間再生数1117.2万回／前週比0.4％減）が1位を獲得し、「連続1位獲得週数」を22週に伸ばした。YOASOBI「アイドル」と並ぶ歴代3位タイに浮上、自身が持つソロアーティスト歴代1位記録を更新した。
週間再生数も初登場から22週連続で週間再生数1000万回超え。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録では、自らの持つ歴代3位記録およびソロアーティスト歴代1位記録を22週に更新し、累積再生数を3億8720.8万回とした。
5週連続2位はMrs. GREEN APPLE「lulu.」（週間再生数933.2万回／前週比8.4％減）。日本テレビ系アニメ『葬送のフリーレン』第2期テーマソングとして書き下ろした同曲は、累積再生数を6012.0万回に伸ばした。
M!LKは2月18日にCDリリースする両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の2曲が、ストリーミングで同時TOP5入りを果たした。
3位（前週4位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数844.0万回／前週比14.5％増）は6週ぶりにTOP3返り咲き。登場16週目で通算4回目のTOP3入り、通算12回目のTOP5入りと好調をキープし、前週に自身初の1億回を突破した累積再生数を1億1056.1万回とした。
一方の新曲「爆裂愛してる」（2月9日配信開始）は5位に初登場。初週再生数741.1万回は、「好きすぎて滅！」の653.2万回（25/11/10付）を上回り、自己最高記録となった。ポジティブなハイテンションラブソングは、CDリリースタイミングでプロモーションが本格化することから、今後の動向が注目される。
4位（前週3位）はKing Gnu「AIZO」（週間再生数776.2万回／前週比3.7％減）。MBS／TBS系アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマの同曲は、5週連続でTOP5をキープし、累積再生数を5240.2万回とした。
6位（前週6位）はHANAの「Blue Jeans」（週間再生数632.4万回／前週比1.0％増）。初登場から31週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープし、女性グループ最速で2億回を突破した累積再生数は2億5579.7万回となった。8位（前週7位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数607.4万回／前週比1.3％減）。前週に自身初の3億回を突破した累積再生数は3億1206.5万回となった。
Mrs. GREEN APPLEは前出の2位「lulu.」を含めて3曲同時TOP10入り。7位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数622.3万回／前週比3.4％増）は、登場97週目（約1年10ヶ月）で通算95回目のTOP10入り。累積再生数を8億9113.9万回とした。10位（前週10位）は日本レコード大賞受賞曲「ダーリン」（週間再生数529.5万回／前週比0.9％増）。累積再生数を3億1284.7万回に伸ばした。
9位（前週5位）はNumber_i「3XL」（週間再生数582.7万回／前週比12.8％減）。メンバーの平野紫耀がプロデュースし、表題曲初の恋愛ソングの同曲は3週連続でTOP10をキープ。累積再生数は2037.0万回となった。
■Mrs. GREEN APPLEが不動の1位 Vaundyは2割増の急伸
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが不動の1位。最多33曲（前週比±0）がランクイン、総再生数は7327.0万回（前週比1.1％増）だった。
1位〜4位までは順位に変動なく、2位のback numberはランクイン数27曲（前週比−1）、総再生数は4743.4万回（前週比1.2％増）。3位のHANAはランクイン数11曲（前週比±0）、総再生数は3788.2万回（前週比4.9％減）。4位の米津玄師はランクイン数15曲（前週比−1）、総再生数は3037.4万回（前週比0.1％減）だった。
5位（前週6位）のVaundyはランクイン数21曲（前週比＋1）、総再生数は前週比20.5％増の2410.8万回と急伸した。2月7日から男性ソロアーティスト史上最年少で4大ドームツアーをスタート。2月14日・15日には東京ドーム2Daysを行い、2日目の冒頭はYouTubeやX、TikTokで無料生配信を行うなど盛り上がりをみせ、ランクイン曲が軒並み10〜20％増を記録した。
7位（前週13位）にはM!LKが上昇。新曲「爆裂愛してる」が初登場5位と好スタートを切ったことに伴い、ランクイン数は6曲（前週比＋4曲）、総再生数は前週比10.6％増の2025.0万回となった。
このほか、約1年ぶりとなる新曲「いらない」（2月11日配信開始／週間再生数345.6万回）が28位に初登場したサカナクションが、ランクイン数6曲（前週比＋2）、総再生数1224.8万回（前週比61.0％増）で10位（前週16位）に急上昇。IVEも2ndアルバム『＜REVIVE+＞』からの先行配信曲「BANG BANG」（2月9日配信開始／週間再生数422.1万回）が19位に初登場したことを受け、ランクイン数4曲（前週比＋2）、総再生数は前週比約5倍の636.8万回を記録し、21位（前週30位圏外）に浮上した。
■back number「ハッピーエンド」 通算3作目の累積5億回突破
back numberの「ハッピーエンド」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が5億181.7万回に達した。累積5億回突破作品は、「水平線」「高嶺の花子さん」（達成順）に次ぎ、自身通算3作目。オリコン史上40作目の達成となった。
同曲は、俳優・福士蒼汰が主演、小松菜奈がヒロインを演じた映画『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』（2016年12月公開）の主題歌として書き下ろされた。
■sumika「Lovers」で自身初の累積2億回超え
sumika「Lovers」（2018年12月25日配信開始）の累積再生数が2億59.4万回に達し、自身初となる累積2億回を突破した。
ウエディングソングの人気曲として知られる同曲は、2021年にABEMAが放送された『高校カップルコンテスト』の主題歌。フジテレビ系バラエティー番組『痛快TV スカッとジャパン』のコーナー「胸キュンスカッと」でも使用された。
■aiko「カブトムシ」 通算2作目の累積2億回突破
aikoの「カブトムシ」（2020年2月26日配信開始）の累積再生数が2億58.5万回に達した。累積2億回突破は、「花火」に続き、自身2作目となった。
同曲は1999年11月17日に通算4枚目のシングルとして発売された代表曲の1つ。フジテレビ系バラエティー番組『ジョビれば!?』のエンディングテーマなどで使用された。
■藤井風「旅路」 通算6作目の累積2億回超え
藤井風「旅路」（2021年3月1日配信開始）の累積再生数が2億35.2万回に達した。累積2億回突破は、「きらり」「花」「ガーデン」「満ちてゆく」「死ぬのがいいわ」に次ぎ、自身6作目となった。
同曲は、俳優・高畑充希が主演を務めたテレビ朝日系ドラマ『にじいろカルテ』主題歌。ミュージックビデオは出身地の岡山県里庄町や母校で撮影された。
