外食大手すかいらーくホールディングス（ＨＤ）傘下でうどんチェーン「資（すけ）さんうどん」を運営する「資さん」（北九州市）は、崎田晴義会長（５９）が４月１日付で社長に就任する人事を明らかにした。

佐藤崇史社長（５１）は退任する。資さんのトップ交代は８年ぶり。

崎田氏は元すかいらーくＨＤ取締役で、レストラン運営会社「すかいらーくレストランツ」などで社長を務めた経験がある。資さんは交代の理由について、２０１８年に社長に就いた佐藤氏が任期満了を迎えることに加え、「（佐藤氏）本人からの申し出を踏まえて決定した」と説明している。

資さんうどんは１９７６年に北九州市で創業した。２０１８年に投資ファンド「ユニゾン・キャピタル」の傘下に入った後、２４年にすかいらーくＨＤが買収し、首都圏などに店舗網を拡大。昨年末時点で９４店を構え、今年６月には海外１号店を台湾にオープンする計画を進めている。

崎田晴義氏（さきた・はるよし）８５年九州産業大付属九州産業高卒。１５年すかいらーく執行役員。１８年取締役執行役員。２０年取締役常務執行役員。２４年から資さん会長。福岡県出身。