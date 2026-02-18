１８日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）では、ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで、決勝でオランダに敗れた日本女子が高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃のメンバーで挑んだ３位決定戦で米国に勝利し、銅メダルを獲得。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し、計１０個（金２、銀４、銅４）となったことを伝えた。

テレビ中継の解説をつとめた、高木美帆の姉でスピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠を達成し、２２年に引退した高木菜那さんが現地ミラノから中継で出演。レース後に佐藤と交わしたＬＩＮＥでの会話と明かした。

初出場の野明花菜（立大）が３位決定戦でスタート直後は外側によれる場面があったが、佐藤がすぐ後ろにつき腰に手を当て、スピードに乗る高木に「ちょっと待って」と声をかけ半周のラップを刻む前に隊列を整えた。

この場面について「平昌五輪の時は、佐藤選手がバランス崩してるんですね。私が美帆に『待て〜！』って言って、隊列が戻ったんですけど、今回は綾乃が『待て〜！』って声をかけて隊列が戻っていて、『あの時の菜那さんの気持ちがわかりました』って言われました」と話した。

銅メダル獲得については、野明が終盤にスケーティングが乱れる場面があったところに触れ「野明選手、本当に緊張してたと思うんですよね、（３位決定戦が）初めてのレースだったので。転んでしまって悔し涙を流すあのつらさを知っているので、それだけはなくレースを３人でしっかり滑り終えて、４人でつかみ取った銅メダルだったので、笑顔で終わってくれてよかったなと思います」と語った。