フォード モンデオST220と、オーナーのしゅんさん

CAR #36｜Ford Mondeo

■愛車：

フォード モンデオST220（2007年）

■オーナー：

しゅんさん（25歳）

■このクルマはいつ購入しましたか？

2024年の1月末に購入しましたが、それから2025年夏頃までは大がかりな修理をしていました……。

■このクルマを選んだ理由は何ですか？

小学生の頃、父が新車で購入し、今も大切に乗り続けている姿に憧れました。いつか親子で同じクルマに乗りたいと思ったのがきっかけです。また、実際にのせてもらった際に、ほかのクルマとは異なる造りや乗り心地の違いにも感動しました。

■このクルマのお気に入りポイントは何ですか？

見た目のカッコ良さと、専用パーツが多くクルマづくりへのこだわりを感じること、そして乗り心地の良さです。

■このクルマに乗っていて、苦労したことはありますか？

純正パーツの多くが廃番となっているため、純正パーツにこだわっている私たち親子にとって、パーツの入手にもっとも苦労します。

■これまでの車歴を教えてください。

フォード フィエスタST Mk8（2019年）※現在も保有

■次に欲しいクルマはありますか？

フォード フォーカスRS Mk2が欲しいです！

フォード モンデオST220｜Ford Mondeo ST220

実用性と刺激を両立した、大人のホットハッチ的セダン

フォード モンデオST220は、2000年代前半に登場した欧州フォードのミドルクラスセダン「モンデオ」をベースにした高性能モデルです。

3.0リッターV6自然吸気エンジンを搭載し、最高出力は226馬力。ゲトラグ製の専用副変速式6速MTと前輪駆動を組み合わせ、実用性とスポーティな走りを両立しています。

日本ではセダンのみが輸入されましたが、本国イギリスやドイツなどには5ドアハッチバックやワゴンタイプも存在します。

専用のサスペンションや18インチホイール、レカロのスポーツシートなどを装備し、落ち着いたデザインの中に走りの資質を秘めた“大人のスポーツセダン”として評価されました。

しゅんさんのモンデオST220は、とても状態が良いように見えますが、ここまで仕上げるのに大変な苦労があったとのこと。それではさっそく話を伺ってみましょう！

制動力対策でフロントに導入した、フォーカスRS Mk3の純正4ポットブレンボキャリパーがお気に入りとのこと！

父親が大切に扱う姿を見て、いつの間にか自分にとっても大切な存在に

フォード モンデオST220｜Ford Mondeo ST220

──本日はよろしくお願いします。まずはこのクルマを愛車に選んだきっかけを教えてください。

しゅんさん 気が付いたら惚れていました。というのも、私が小学生の頃から父がST220に乗っていて、とても身近な存在だったんです。父は新車のときからそのクルマを大切にしており、普段はカバーをかけて保管しています。実際に走らせるのは、家族の大事なイベントがあるときだけなんです。

──なるほど、愛車を大切に扱う姿に特別なものを感じていたんですね！ ところで、モンデオというとなかなかマニアックな印象を受けますが、しゅんさんは幼い頃からクルマが好きだったんですか？

しゅんさん いえいえ！ 僕は免許を取るまでクルマというものに全く興味がありませんでした。幼少期は父に連れられてオフ会などに参加したのですが、そこで聞く話がとっても長くて、子どもながらに嫌だった記憶があります。でも今では自分も語り始めると、つい話が長くなっちゃいます（笑）。

免許を取得したことをきっかけに、このモンデオST220から興味を持ち始めて、そのままクルマそのものが好きになった感じです！

──ということは初の愛車はこのモンデオですか？ 手に入れたまでの経緯が知りたいです！

しゅんさん 実は免許を取得してからすぐにST220を探していたのですが、なかなか良い個体に巡り会えなかったので、最初の愛車は欧州フォードの「フィエスタST Mk8」を新車で購入しました。このモデルはサイズこそ違いますが、意外にもST220に近いシフトフィールでとても気に入っており、現在も所有しています。

現在乗っているST220は、たまたまご縁があって前オーナーさんと知り合い、そのまま譲っていただきました。廃車寸前の状態からレストアして、つい最近、こうして走れるようになりました。

しゅんさんは普段、愛車で高速道路をゆったり流したり、海沿いをドライブする時間がお気に入りとのことです

──廃車寸前の状態からレストアですか!? これは他にもこのクルマに夢中な理由がありそうですね。

しゅんさん 見た目も好きですが、やはり乗り心地ですね！ クルマを買う前に父のモンデオに乗せてもらい、自分で運転してみてその心地良さに感動しました。

他のクルマだって乗り心地は良いはずなんですけど、どうしても僕の中ではモンデオを越える乗り味のクルマが見つからなかったんです。

一般的には硬いのかもしれませんが、スプリングとダンパーがきちんと動いてくれるので、個人的には硬すぎず、柔らかすぎず、ちょうどいい乗り味ですよ。

エンジンルームもキレイじゃないですか！ フォード・デュラテックのエンジンカバーがカッコイイです

──他のクルマでは味わえない乗り心地……とても気になります。それにしても、この愛車には相当な想い入れがありそうですね。

しゅんさん はい。このクルマはエンジンを降ろさないといけないような状態から、父とともに約1年半かけて新車同様の状態まで仕上げました。車体以外はほぼすべて手を入れたと思います。

ですから、ダメになるまでずっと乗り続けたいです！ もしダメになっても、実家のモンデオの部品どりになればいいと思っているくらいです。

──そんな素敵なエピソードがあったのですね。それでは最後に、このクルマでこれから行きたいところや、やってみたいことがあれば教えてください。

しゅんさん 購入後はしばらく修理に出していたため、あまり乗ることができませんでした。なので、夏の陽射しが心地よい日に、実家に近い宮崎県日南市の海沿いを、サンルーフを開けて軽やかにドライブしたいと思っています。

その時は父と一緒にモンデオ2台で行きたいです！

──これまた良いお話です。ぜひ叶えてください！ 本日はありがとうございました！

しゅんさんと父親が所有するモンデオST220は、それぞれ色違いの個体。国内登録台数はわずか53台とされる希少モデルだけに、このツーショットは貴重です！ 写真提供＝しゅんさん