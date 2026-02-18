THREE桜コレクション2026♡限定香水＆新色バーム登場

春の訪れを告げる桜をテーマにした、THREE 2026 JUBILEE COLLECTION ― HAZY BLOSSOMS ― が到着。花曇りのやわらかな空気感を、クラウディーな色彩とフレッシュな香りで表現した限定コレクションです。ふと心が前を向くような、繊細で凛とした春のムードをまとって、新しい季節を迎えてみませんか♡

限定オードトワレの魅力

THREE エッセンシャルセンツ R X10 HAZY BLOSSOMS



価格：10mL 6,160円（税込）

花曇りに咲く桜をイメージした今春限定の香り。トップはペパーミントやローズマリーが春風のように軽やかに広がり、ゼラニウムやイランイランがやわらかなフローラルを奏でます。

ラストはシダーウッドやパチュリが穏やかな余韻を残す設計。実際には「香りがない」と言われる桜の印象を、100％天然精油のフォーミュラで情緒豊かに表現しています。

自然由来指数100％（ISO16128準拠水を含む）

センツレイヤードで広がる春

エッセンシャルセンツ R X10 × エッセンシャルセンツ R 01



2種のフローラルが重なり、ブーケのように華やかで立体的な印象に。

エッセンシャルセンツ R X10 × エッセンシャルセンツ R 02



ウッディなニュアンスが加わり、桜の樹の下にいるような深い安らぎを演出。

エッセンシャルセンツ R X10 × エッセンシャルセンツ R 03



ほろ苦い果実のアクセントが重なり、紅茶やお酒のような甘やかな余韻に。香りを重ねることで、自分だけの春のストーリーを楽しめます♪

マルチに使える春色バーム

THREE グラムトーンカラーカスタード



価格：新色2色 各3,300円（税込）

カスタードのように軽やかでバウンシーな質感のマルチカラーバームに、淡く染まるクラウディカラーが仲間入り。

頬、まぶた、唇、アイブラウなど幅広く使え、単色使いはもちろんベースカラーとしても活躍します。

09 GENTLE BLOOM（チェリーブロッサム）



血色感のある白みピンクで、可憐な表情に。

10 CLOUDED PETAL（トープブラウン）



やわらかさの中に落ち着きを感じるニュアンスカラー。

春をまとう限定コレクション

淡いグレーの空と満開の桜、そのコントラストを香りと色で描いた今回のコレクション。フレグランスで気分を高め、カラーバームで表情に花を咲かせれば、春のムードは一層ドラマティックに。

今だけの限定アイテムで、心ときめく季節を自分らしく楽しんでみてください♡