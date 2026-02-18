＜ゴミレベルのお土産＞ヤバ、言いすぎた！？お土産ディスにピシャリ【第5話まんが：ママ友の気持ち】
私はカヨです。夫のコタロウと幼稚園に通う息子と暮らしています。ママ友のツグミさん一家は旅行が趣味で、いろいろな場所に行ってはお土産をくれます。ウチは経済的な余裕がなくて、そんなにしょっちゅう旅行なんてできません。毎回笑顔を作って受け取りますが、内心イラっとしています。この連休も温泉施設に行ったそうで、クッキーの入った小さな菓子箱をもらいました。私は翌日、ほかのママ友と話しているときについ愚痴ってしまったのです。
私が嫌な気持ちになっているというのに、コタロウには軽く笑い飛ばされてしまいました。そのこともあってムカつきが最高潮に達してしまい、口から出た言葉が止まりません。気付いたら私は、ママ友たちにひたすら陰口を聞かせていました。
ピシャリと正論を返され、私は何も言えなくなってしまいました。慌てて言い訳をしようとしましたが、まわりのママ友たちからは冷めた目で見つめられるだけ……。やがてママ友たちは私に背を向け、その場を去っていきました。
コタロウに理解してもらえずイライラが募った私は、ついママ友たちに愚痴をこぼしました。しかし私は、言ってはいけないことを言ってしまったようです……。
ママ友たちはツグミさんのお土産のお菓子をディスる私に、「陰で悪口を言うのはよくない」「受け取っておいて失礼だよ」と返してきました。
私はツグミさんの思いやりを踏みにじっている、心の醜い人間。そんなふうにきっぱり指摘されてしまったようで、私はそれ以上何も言えず立ち尽くしていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
