＜未熟な親…＞なんでもこなせる優秀な子とわが子と比べてしまう。嫉妬心を解消するには？
人それぞれ能力に違いがあるのはわかっていても、優秀な子をみて「すごいな」と思うことはあるかもしれません。またそれだけでなく、嫉妬の感情を呼び起こすこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『運動、勉強、ピアノ、習字、絵画など何でもできる子がいます。容姿も申し分ないし、性格も明るく、挨拶もできて礼儀正しくて。ここまでできるように教育できた親の努力もあるでしょうが、素直にすごいと思えず、嫉妬してしまいます。この子に何か勝てるものがあるかなと思うこと自体がおこがましいのかもしれないし、うちはうちと比べないであげたいけれど、その子や親に嫉妬してしまいます。こんな風に感じる自分も情けない。同じように感じたことがある人はいますか？ どうやって割り切りましたか？』
優等生に嫉妬してしまうのは「あるある」
『羨むのは普通の感情だと思うよ。お子さんにその気持ちを悟られたり、あの子みたいに！ と強要したりしなければ、心の中で嫉妬するぐらいいいんじゃないの？』
『その親子が自分がなりたい親子なんだよね、だから嫉妬するんだよ。周りに感情を撒き散らしたり、他人を攻撃したりしなければ嫉妬したっていいと思うよ』
他の子を見たときに羨ましいと感じるのは、親としては不自然なことではないでしょう。わが子への期待があるからこそかもしれませんね。ただ、羨ましい気持ちや嫉妬心があっても、わが子と比較してその違いから子どもにあたるようなことはしてはいけませんね。わが子のいいところを認めながら、他の子を羨ましいと思うことが大切なのかもしれません。
嫉妬心を切り替えるには？
「遺伝だから仕方ない」と考える
『なんでもできる子が友達にいた。私は、これは遺伝子の敗北だなと思ったよ。そう思えばわが子には、うちの遺伝子のわりによく頑張ったなとすら思えてくる』
子どもは両親の遺伝子を引き継いでいます。自分や旦那さんの子どもの頃のことを考えると、わが子は十分頑張っていると思えることもあるようですね。少し自虐的な考えかもしれませんが、それによって子どもの頑張りを認められることもあるかもしれません。
同じ土俵に立たず、一線引いて見る
『何でもできる子は、能力を持っているアニメキャラのような生き物で、争うのではなく、美術品のように鑑賞対象だと切り替えられたら楽なんだけれどね』
『世界一の人たちからすれば、本当にわずかの誤差程度。そう考えてみる』
何でもこなしてしまう子であっても、上には上がいるもの。視線を世界に向けてみると、もっとすごい能力を持った人もいますよね。その人からすれば、周囲にいるできる子とわが子の差は小さいかもしれません。また現実世界ではなく、アニメのキャラクターのように見るのもよさそうです。作者が考えたハイスペックな子だと思えば、次はどんな能力を発揮するのだろうという期待も持てるかもしれませんね。
妊娠中を思い出してみる
『妊娠中は「健康で生まれてきてくれたら、もうそれだけで……」と思わなかった？』
子どもを妊娠しているときには、生まれてくる子が健康であることだけを願っていたのではないでしょうか。その頃から勉強やスポーツができて、周囲の子に負けないように育ってほしいと思うことはなかったのでは？ そのときの気持ちを思い出すと、今わが子が健康で楽しく生活をしているのであれば、それだけで幸せだと思えそうです。
自分と子どもは別だと認める
『親が勝手によその子を競争相手と認定して、勝ち負け判定を下しているだけに見える。心のどこかで、子どもを使って自分の承認欲求を満たそうとしているから、比べて嫉妬するのでは？ 必要なのは割り切りではなく、子どもであっても、本人なりの価値観や自分の考えを持って生きているひとりの人間だから、親とは考え方も違うし思うようには育たないと認めることだと思う』
親にとって子どもは大切な存在です。ときには自分と重ねてしまうこともあるでしょう。だからこそ、親が望むような結果が出ず、他の子の方が成績がよかったりすると、他の子に嫉妬してしまうのかもしれません。でも、子どももひとりの人間です。自我があり、子どもなりの価値観を持って生きています。それを認められたら、わが子はわが子なりの道を進めばいいと思えるのではないでしょうか。
すぐにできる解決法は
『私は投稿者さんの気持ちがわかるよ。解決法は距離を取ること。距離が近ければ近いほど、嫉妬は強くなるから』
投稿者さんが今すぐに嫉妬の感情を軽くしたいと思うならば、その親子とは距離を取るとよさそうです。その子が目に入ってくるからこそ、わが子と比較をしてしまうのでしょうから、視界に入らないようにするというイメージですね。ただお子さんがその子と仲よくしているのであれば、子どもたち同士の関係を崩すのは好ましくないでしょう。あくまで投稿者さんが距離を置くようにすれば、少しは気持ちを落ち着かせることができるのではないでしょうか。