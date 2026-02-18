こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で大学2年の「ゆい」です！

北九州立美術館で開催されている「鉄と美術 鉄都が紡いだ美の軌跡」に足を運びました。

北九州市は官営八幡製鐵所の操業とともに、製鉄業が発展した歴史があります。その過程で、さまざまな芸術作品が生み出されてきました。鉄都として歩んだ歴史と、それに関連する作品、資料が章ごとに展示されており、学芸員の落合朋子さんの案内で、企画展の内容や意義をじっくり学ぶことができました。

八幡製鐵所で働く人々はここでつくられる鉄が日本を支えていると考え、プライドを持って働いていました。太平洋戦争が始まり、戦時色が強まると、武器を作る材料として鉄が利用されるようになりました。

当時、画家たちは陸軍、海軍の戦いの様子を描くことが求められ、時代の背景として戦争の士気を上げることが当たり前の雰囲気であったそうです。この頃、製鐵所の光と影の「影」の部分が描かれるようになりました。「神風特攻隊」のように敵機にぶつかる様子を絵画で表している作品もありました。鮮やかなタッチで敵機にぶつかり、玉砕していった残酷で凄惨（せいさん）な場面が描かれていました。

その一つとして印象に残った絵画は、1945年に描かれた中村研一の「北九州上空野辺軍曹機の体当りB29二機を撃墜す」です。1944年8月20日に八幡市上空に来襲したB29の爆撃機に野辺重夫軍曹の操縦する戦闘機が体当たりした瞬間が描かれています。私の背丈よりもはるかに大きな絵で、その迫力に圧倒されました。

戦争に行って、帰ってきた人の中には戦争への思いを版画や彫刻などの作品に表しているケースもありました。人間として扱われずに辛かったことの表現として、銃の近くで横たわる「芋虫の兵隊」をかたどった浜田知明さんの彫刻作品もあり、時がたっても忘れることができない、戦争の残酷さを感じました。この作品について、落合さんは「戦争が終わって50年後に制作されました。ユーモアのある作品もありますが、戦争は浜田さんが晩年まで一貫して取り組んだテーマでした」と説明してくれました。

こうした中でも、新しい日本の再建には鉄の生産なくして復興はできないといった、製鉄所で働く人がプライドを持って働いていたことが伝わる作品も多かったです。



八幡製鐵所の労働の様子が客観的に伝わるような絵画も多くありました。製鐵所で働いている方の作品は、そこで働く人々の誇りが伝わるようなものもありました。一方で、実際に働いていない方の作品は、製鐵所を客観視していて、一つの風景の一部として捉えているように感じさせる作品もありました。中にはポップなタッチの絵画もありました。実際に過酷な現場で働いている人には描けないようなタッチでしょう。製鐵所に対してこのように捉え方が違うものかと驚きました。

1955年に描かれた上野春香の作品の「洞岡風景1」も印象に残った絵画であり、外から見た八幡製鐵所の様子が表現されていました。また、矢崎千代二が1917年に書いた溶鉱炉の絵画もとても印象に残っています。八幡製鐵所の労働の過酷さがダイレクトに伝わる絵画でした。

戦時中は貴重な資源として戦争に深く関わった鉄ですが、その後は鉄冷えで鉄の街の元気がなくなっていくにつれ、芸術家の手によってアートとしての価値が見いだされることになりました。バラエティーに富んだ作者による鉄の持つ歴史を感じさせる作品が数多く展示されており、企画展を通して、時代によって変わる鉄の見方をさまざまな視点から見ることができました。北九州市内の駅や公園などに現在も展示されている作品もありました。普段は何げなく見ていたオブジェには鉄が使われていて、重みがあるのだと感じました。

落合さんは「当時は、鉄の製造によって出る煙が空を覆う景色を、日本を発展させる象徴と考えていた方もいました」と語ります。市民は製鉄所から出る煙を「七色の煙」として誇りに感じていたそうです。一方で、排ガスや水質汚濁などといった公害があり、とても多くの人が苦しめられていました。そうした中、婦人会の方が協力して、青空を取り戻したいという思いを込めた映画「青空がほしい」を作成するといった動きもありました。その後、産学官民が連携して公害を克服したという歴史があります。そんな過去があった北九州市ですが、今では環境都市としての街づくりに力を入れています。



「鉄と美術」展は3月15日まで開催されています。ぜひ足を運んでください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

ミーキャップ