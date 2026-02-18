ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市南区の建物火災で消防隊出動 屋形原1丁目30番付近（2月18日午… 福岡市南区の建物火災で消防隊出動 屋形原1丁目30番付近（2月18日午前9時36分ごろ） 福岡市南区の建物火災で消防隊出動 屋形原1丁目30番付近（2月18日午前9時36分ごろ） 2026年2月18日 9時58分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、18日午前9時36分ごろ、福岡市南区屋形原1丁目30番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 佐賀・唐津市の会社がビジネスメール詐欺で450万円被害 社長名乗り「会社の銀行口座の利用可能な残高確認して」「この口座に振り込んで」 福岡市南区で小学生男児が車に乗る見知らぬ男から「迷子？乗ってく？」と声かけられる 男は黒色バンタイプの自動車使用、黒色パーカ着用 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 慰霊祭, デイサービス, 京王線, リハビリ, 鎌倉, 住宅, 葬祭, 静岡, 徳島