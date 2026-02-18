歴代覇者・松山英樹と久常涼が出場 ジェネシス招待の組み合わせが発表
＜ジェネシス招待 事前情報◇17日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞タイガー・ウッズ（米国）がホストを務めるシグネチャー・イベントが19日から行われる。開幕を前に、組み合わせが発表された。
【画像】3季ぶりV コリン・モリカワのパター遍歴
日本勢は、2024年大会覇者の松山英樹と、3戦連続トップ10入りを果たし勢いに乗る久常涼が出場する。松山は、昨年覇者のルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）と、昨年の「全米オープン」覇者であるJ.J.スポーン（米国）との組み合わせで、日本時間午前1時56分にスタートする。久常は、ジェイソン・デイ（オーストラリア）、アレックス・ノレン（スウェーデン）と、同午前3時37分にティオフする。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは、ザンダー・シャウフェレ（ともに米国）、キム・シウー（韓国）との組み合わせ。先週、3季ぶりの勝利を挙げたコリン・モリカワ（米国）は、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド（イングランド）とのグルーピングとなった。
