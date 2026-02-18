猫背の原因は「足の裏」だった？ 力を抜いても崩れない一生疲れない立ち方とは【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

【姿勢の秘密】重心をとらえた正しい立ち方

足の裏の重心の位置が前にズレると、そのままでは前方につんのめる体勢になります。そのため腰を後ろに引いて、バランスを取ります。前方に倒れようとする力に、後方に倒れようとする力を合わせて吊り合わせるのです。この状態で力を抜くと、背中は前屈みに。つまり、猫背になります。

正しい立ち方をするためには、その根本を正します。足の裏の体重を乗せる位置を、体の中心線に移すのです。

するとすねの太い骨、脛骨（けいこつ）の上に乗っかるようになります。この重心で立てば、太く丈夫な骨が体重を支えてくれます。重い頭も、背骨、骨盤、大腿骨、脛骨と骨格に支えられて、筋肉への負担も少なくてすむのです。

重心の場所は、感覚的には、かかとの少し前あたりです。一点に体重を乗せる意識ではなく、その点を中心に足の裏を広く使って立つイメージをすると上手くいきます。重心位置が決まると、体全体の力が抜けるようになります。力を抜いて立つというのは、ちょっと驚きの新感覚です。

【出典】『疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖』著：小池義孝／イラスト：千葉さやか(Panchro)