◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】 女子ショートプログラムが行われ、日本勢が好スタートを切った。初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で１位。３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が７７・２３点の２位と続き、３位は世界女王のアリサ・リュウ（米国）が７６・５９点。初五輪の千葉百音（木下グループ）が７４・００点で４位でフリー（日本時間２０日）に進んだ。

ＳＰは上位９人が７０点超え、１位から３位までが２・１２点差というハイレベルな激戦。大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器とし、この日、日本女子では４人目となる五輪での成功者となった中井が自己ベストをマーク。堂々のトップに立った。表彰台圏内で追うのは、２２年北京五輪銅メダルの坂本と、世界女王のリュウ。両選手ともミスなく、ほぼパーフェクトな演技を披露した。

いずれも勝てば初優勝となる勝負のフリー。上位陣の今季自己ベストは、以下の通り（〈数字〉はランキング）となる。

〈１〉坂本花織 １５０・１３点

〈２〉中井亜美 １４９・０８点

〈３〉アリサ・リュウ １４６・７０点

〈７〉千葉百音 １４４・９４点

トップ中井は、坂本にＳＰで１・４８点リード。カギを握るのは、１本の投入が見込まれるトリプルアクセルを含むジャンプの成功だ。今季ベストの内訳では、３回転半で減点がありながら技術点では坂本を５・２１点上回る。大技で加点を引き出し、出来栄え点の取れるジャンプを重ねれば更に優位に立てる。

追う坂本が戦う土俵は演技構成点。今季ベストでは中井を６・２４点上回っており、技術点で劣る分をカバーしている。この日のＳＰでも、技術点では４・９４点、中井を下回ったが、演技構成点で３・４６点挽回。全２９選手の中で唯一、３項目を９点台でそろえて持ち味を発揮。フリー「愛の讃歌」を完遂すれば、逆転Ｖも見えてくる。

３位から逆転優勝を狙うリュウは、昨年の世界選手権を優勝するなど経験値が豊富。４位千葉も、同大会では３位に入っており、大舞台での戦い方を知る。何より初出場の１７歳が演技するのは、最終滑走。ＳＰ後、元世界女王の坂本が「もちろん、追いかける方が楽なので」と言うように、大トリの重圧も当然予想されるが、中井は大会前「失う物は、何もないので」と頼もしく語っていた。ミスが許されない、緊張感高まるフリーでの決戦。日本女子初のダブル表彰台、そして表彰台独占にも期待がかかる。