リユース市場が拡大しています。環境省は2030年の目標案として、2024年から約30％増となる約4兆6000億円を掲げています。高値買取のトレンドが「レトロ」。古いものや一部が故障しているジャンク品でも意外な金額が示されることもあります。

■市場規模、2024年で推計3.5兆円

森圭介アナウンサー

「不用品のリユースを活用されている方も多いと思いますが、国も力を入れています」

「環境省は1月、2030年までに達成したいリユース市場規模の目標案を公表。消費者が一年間に中古品やリユース品を購入した総額のことですが、2024年は同省の推計で約3兆5000億円と大きい市場になっています」

「これを2030年には、30％アップの約4兆6000億円を目指すということです。3兆5000億円のうち、1兆9000億円ほどが中古車です。政府は自動車以外の服・家具・家電などのリユースが成長すると想定しているということです」

「さらに環境省は、環境への負荷を減らす意味でもリユース市場の拡大を目指しています。お得に不用品を処分というのもありますが、環境への負荷を小さくするというのも大事な視点ですよね」

鈴江奈々アナウンサー

「私も要らなくなった洋服をリユースに出して、そして自分自身もリユースの洋服を買うこともあります。売った時に『新品で買ったものがこの値段か…』と思うと、もっと積極的に中古を買おうという気持ちになりました」

森アナウンサー

「そうすると循環して、物も捨てなくていいということになるのかもしれません。不用品をリユースするんだったら、よりお得に使いたいという方も多いはずです。リユースショップを取材しました」

■店舗を取材…少しでも高く売るコツ

森アナウンサー

「訪ねたのは、さいたま市にある『スーパーセカンドストリート大宮日進店』です。30代の主婦が買取依頼に出していました。子どもの洋服やおもちゃ、そして昔趣味で使っていたという音響機材の合計8点です。買取金額は6141円になりました」

主婦

「そんなになりました？ これ（音響機材）5000円？ やったー！」

別の30代夫婦（24点で2128円）

「ちょっとでもお金になるなら、また売りにこようかな」

森アナウンサー

「セカンドストリートの担当者によると、特に今は春物の服を少し高く買うといいます。これから需要が増えるということです。ちょっとでも高く売るコツは、毛玉やシミを取るなど、できる範囲でキレイにすることだということです」

■高値買取のトレンドは「レトロ」

瀧口麻衣アナウンサー

「（利用したことは）まだないんですけど、実家に私が小さい時に使っていたゲーム機や弟が使っていた電車のおもちゃなどがたくさんあります。傷はそんなにないはずなので…」

森アナウンサー

「高値の買取は季節物だけではありません。トレジャー・ファクトリーによると、意外な高値のトレンドはレトロです。昔のおもちゃやゲームに、宝が埋まっているかもしれません」

「まずはCanonのコンパクトデジタルカメラ（PC1736）。今はスマートフォンで写真を撮る人が多いと思いますが、2000年代〜2010年代に製造された、いわゆるオールドコンデジと言われるものです」

「最近はハリウッド俳優などが使ってSNSにその写真を投稿し、注目度が上がっています。 買取金額は5000円です」

山粼誠アナウンサー

「（こういうカメラは）高校生や大学生の時に持っていましたね」

鈴江アナウンサー

「家に眠っているものがあります」

森アナウンサー

「結構こういうデジタル物はあっという間に古くなって安値になってしまうことが多いです。製品の状態によって買取金額は変わりますが、不用品が5000円になります」

「続いて、懐かしい1996年に発売されたNintendoゲームボーイ用ソフトのポケットモンスター青です」

直川貴博アナウンサー

「ド世代です。きょうだいでやってました」

森アナウンサー

「当時の希望小売り価格は税抜き3000円でしたが、今の買取価格は3500円になっています。（当時）子どもだった世代が懐かしさから買い戻す動きが強まっていたり、海外のコレクターも増えていたりするそうです」

山粼アナウンサー

「ゲームが人気ということで実家に戻って探してみたんですが、箱がボロボロでした」

森アナウンサー

「次にレトロなカメラ、BRONICA S2（前期型）の一部が故障しているジャンク品です。買取金額7000円。非常に人気があるモデルで、故障していなければ約3万円だったそうです」

「こういうレトロ品は使いたい人もいるでしょうが、インテリアとしての需要もあるということです。確かにこれは置いてあったら、ちょっとおしゃれですもんね。一部が故障している商品であっても、高額になることもあります」

■276自治体と協定を結ぶジモティー

森アナウンサー

「さらにリユース品をお得に買いたい人へ、こんな情報もあります。地域情報サイトのジモティーが運営する店舗『ジモティースポット』。過去の取材で撮影したダイニングチェアですが、値札を見ると0円とあります」



「まだ使えるけれども、傷などの状況によって買い手がつかない場合、ゴミにしないために無料にすることもあるということです」

森アナウンサー

「直川さん、福島県から引っ越す時、結構大量に（不用品が出たのでは？）」

直川アナウンサー

「そうなんです。ただ、郡山市は粗大ゴミが無料だったんですよ。だから東京に来て、粗大ゴミでこんなにもお金がかかるんだとびっくりしました。いい取り組みですよね」

森アナウンサー

「数多くの不用品が集まるからこそ、0円商品が生まれます。多く集まる理由の1つが、自治体との連携です。ジモティーは現在276の自治体と協定を結んでいて、自治体のホームページでジモティーでのリユースを呼び掛け、不用品を効率よく回収しています」

「自治体のホームページでジモティースポットが案内されているところもあるということで、自治体側もリユースが広まることでゴミの量、処理費用の削減につながります。現在の店舗数は32ですが、2030年までに329まで拡大予定です」

「達成できるとゴミの削減量が年間で約8.4万トン、処理費用が年間で約84億円も削減となる見込みです」

鈴江アナウンサー

「環境負荷を減らして、そして私たちのお財布にも優しいですね」

森アナウンサー

「不用品のリユース、調べてみるのもいいかもしれません」

（2026年2月17日『news every.』より）